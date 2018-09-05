Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
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Российская
«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиге», — заявили в РПЛ.
В связи с этим в организации отметили рост посещаемости матчей команды: «Реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности».
4 сентября «Ростов» заявил, что матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена»