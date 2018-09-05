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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола

Российская Премьер-Лига на сайте выступила с заявлением после того, как «Ростов» сообщил о возможном переносе домашних матчей с «Ростов Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения газона.

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Источник: РИА "Новости"

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиге», — заявили в РПЛ.

В связи с этим в организации отметили рост посещаемости матчей команды: «Реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности».

4 сентября «Ростов» заявил, что матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена» из-за концерта рэпера Басты 29 сентября. По словам представителей клуба, из-за мероприятия газон сильно пострадает.

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