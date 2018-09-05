Полузащитник ЦСКА Бистрович успешно перенёс операцию в Германии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сегодня, 5 сентября, в одной из клиник Германии успешно перенёс операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в ходе матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:0), сообщает официальный сайт красно-синих.