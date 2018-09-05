Полузащитник ЦСКА Бистрович успешно перенёс операцию в Германии
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сегодня, 5 сентября, в одной из клиник Германии успешно перенёс операцию в связи с травмой
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сегодня, 5 сентября, в одной из клиник Германии успешно перенёс операцию в связи с травмой
Отмечается, что о сроках возвращения футболиста в общую группу будет объявлено дополнительно.
По итогам шести туров подопечные Виктора Гончаренко занимают в турнирной таблице РПЛ шестое место, имея в активе девять очков. В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде 16 сентября с «Уфой».
Бистрович отметился двумя голами и двумя результативными передачами в шести матчах за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.