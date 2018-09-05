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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Бистрович успешно перенёс операцию в Германии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сегодня, 5 сентября, в одной из клиник Германии успешно перенёс операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в ходе матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:0), сообщает официальный сайт красно-синих.

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Отмечается, что о сроках возвращения футболиста в общую группу будет объявлено дополнительно.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам шести туров подопечные Виктора Гончаренко занимают в турнирной таблице РПЛ шестое место, имея в активе девять очков. В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде 16 сентября с «Уфой».

Бистрович отметился двумя голами и двумя результативными передачами в шести матчах за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

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