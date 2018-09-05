Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук будет помощником Рахимова в «Ахмате»

«Когда Ледяхов Игорь Анатольевич подал в отставку, стали искать варианты, клуб же не может без тренера существовать. Быстро договорились с Рахимовым нашли взаимопонимание по всем вопросам. Представим его игрокам 7-го числа, когда команда вернётся с выходных. Цель одна — достойное выступление команды. Помощником Рашида Рахимова будет Роман Пилипчук», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.