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7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
9Яркие кадры Гран-при Италии
20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук будет помощником Рахимова в «Ахмате»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что Роман Пилипчук, бывший ассистент главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, станет помощником нового наставника грозненской команды Рашида Рахимова.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда Ледяхов Игорь Анатольевич подал в отставку, стали искать варианты, клуб же не может без тренера существовать. Быстро договорились с Рахимовым нашли взаимопонимание по всем вопросам. Представим его игрокам 7-го числа, когда команда вернётся с выходных. Цель одна — достойное выступление команды. Помощником Рашида Рахимова будет Роман Пилипчук», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

О назначении Рахимова на пост главного тренера «Ахмата» стало известно сегодня, 5 сентября. Предыдущий наставник грозненцев Игорь Ледяхов подал в отставку на прошлой неделе.

Напомним, что Пилипчук покинул тренерский штаб «Спартака» в мае.

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