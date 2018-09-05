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20:16 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Жиго выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок

ТАСС, 5 сентября. Французский центральный защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго в среду перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на полгода. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча команд прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Жиго был заменен в первом тайме.

«Профессор Пьерпаоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска, — сообщил руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов. — Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев».

Во время загрузки произошла ошибка.

Решение о проведении операции было принято после медицинского обследования, которое выявило у 24-летнего футболиста полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Жиго перешел в российский клуб летом из бельгийского «Гента». На его счету в составе красно-белых пять игр и гол.

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