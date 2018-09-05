Футболист «Спартака» Жиго выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок

Источник: ИТАР-ТАСС

Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча команд прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Жиго был заменен в первом тайме.

«Профессор Пьерпаоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска, — сообщил руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов. — Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев».

Решение о проведении операции было принято после медицинского обследования, которое выявило у 24-летнего футболиста полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.