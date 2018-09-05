Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Словакия1
Дания0
Футбол. Лига наций
6.09
Казахстан
Грузия
Футбол. Лига наций
6.09
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
6.09
Германия
Франция
Футбол. Лига наций
6.09
Чехия
Украина
Футбол. Лига наций
6.09
Уэльс
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
9Яркие кадры Гран-при Италии
21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба: Ощущаю себя на 22 года, не больше

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы игроков женской футбольной сборной, рассказал, на какой возраст он себя ощущает. 22 августа форварду исполнилось 30 лет.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и чувствуют себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, скорее всего, буду ощущать себя так же, как сейчас.

У нас с ребятами, с друзьями, договорённость о том, сколько бы нам не было лет, мы должны оставаться детьми — в определённый момент дурачиться, прикалываться. Поэтому возраст нам не помеха. Так что это всё условные цифры, — сказал Дзюба в интервью, которое было опубликовано на официальном канале сборной России в YouTube.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Самые красивые болельщицы на российских стадионах! Они прекрасны!
ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение матчей ЛЧ в «Лужниках»
Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории
Центральный защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за травмы
Экс-ассистент Карреры будет помощником Рахимова в «Ахмате»
Гросс: Никогда не сомневался в чистоте российских биатлонистов
Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США
«Авангард» приобрел защитника, проведшего в НХЛ более 500 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь