Дзюба: Ощущаю себя на 22 года, не больше
Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы игроков женской футбольной сборной, рассказал, на какой возраст он себя ощущает. 22 августа форварду исполнилось 30 лет.
Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы игроков женской футбольной сборной, рассказал, на какой возраст он себя ощущает. 22 августа форварду исполнилось 30 лет.
«Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и чувствуют себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, скорее всего, буду ощущать себя так же, как сейчас.
У нас с ребятами, с друзьями, договорённость о том, сколько бы нам не было лет, мы должны оставаться детьми — в определённый момент дурачиться, прикалываться. Поэтому возраст нам не помеха. Так что это всё условные цифры, — сказал Дзюба в интервью, которое было опубликовано на официальном канале сборной России в YouTube.