Дзюба: Ощущаю себя на 22 года, не больше

«Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и чувствуют себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, скорее всего, буду ощущать себя так же, как сейчас.

У нас с ребятами, с друзьями, договорённость о том, сколько бы нам не было лет, мы должны оставаться детьми — в определённый момент дурачиться, прикалываться. Поэтому возраст нам не помеха. Так что это всё условные цифры, — сказал Дзюба в интервью, которое было опубликовано на официальном канале сборной России в YouTube.