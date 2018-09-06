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10:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нобоа рассказал о сроках возвращения на поле

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не загадывает по поводу сроков возвращения в общую группу.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний игрок был прооперирован 24 августа после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.

— Спартаковец Жиго в воскресенье получил ту же травму, что и у вас, разрыв крестообразных связок, но с ней отыграл еще пару минут. Вы сразу поняли всю серьезность ситуации?

— Мгновенно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена — оно горячее, не мог наступить на ногу, так что никаких иллюзий не питал.

— Рассчитываете с первого дня зимних сборов работать в общей группе?

— Я не загадываю. Естественно, любой бы на моем месте посчитал, что полгода восстановления, которые обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля — как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьется. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле.

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