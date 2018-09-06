Нобоа рассказал о сроках возвращения на поле

Источник: РИА "Новости"

33-летний игрок был прооперирован 24 августа после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.

— Спартаковец Жиго в воскресенье получил ту же травму, что и у вас, разрыв крестообразных связок, но с ней отыграл еще пару минут. Вы сразу поняли всю серьезность ситуации?

— Мгновенно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена — оно горячее, не мог наступить на ногу, так что никаких иллюзий не питал.

— Рассчитываете с первого дня зимних сборов работать в общей группе?