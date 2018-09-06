Йоан Молло вернулся в «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник подписал с «Крыльями» контракт сроком на один сезон и будет заявлен за команду после прохождения медобследования. 29-летний Молло прибудет в расположение самарской команды на следующей неделе и начнет подготовку к осенней части сезона.

«Крылья Советов» хотели заявить Молло до закрытия летнего трансферного окна, но не сумели из-за проблем с документами. При этом самарский клуб имеет право заявить француза вне трансферного периода, так как он является свободным агентом.

«Все мы прекрасно знаем Йоана Молло. Он не нуждается в представлении самарским болельщикам, — заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков. — Не сомневаемся, что он вновь будет радовать Самару своей игрой. Этот переход получился непростым. Во многом благодаря руководству Самарской области и лично главе региона Дмитрию Азарову стало возможно, что Молло возвращается в “Крылья”. Контракт уже подписан, в ближайшее время игрок пройдет медобследование, после чего будет официально внесен в заявку на сезон».