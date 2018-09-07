«Я работал с Каррерой, а сейчас хочу его победить». Интервью новичка ЦСКА Хердура Магнуссона

Источник: Sport24

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон дал эксклюзивное интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Даниле Игнатову.

Из летних новичков ЦСКА старше Хердура Магнуссона — только Абель Эрнандес, а в центре защиты — только Кирилл Набабкин. «Из новых он старается брать на себя роль лидера», — говорит об исландце Федор Чалов. К 25 годам за плечами Хердура — молодежка «Ювентуса», серии B и А, пекло чемпионшипа в «Бристоле» и чемпионат мира, а впереди — Лига чемпионов. Магнуссон мечтал попасть в одну группу с «Юве». Не вышло, но в Италию он все равно вернется.

Из интервью Магнуссона Sport24 вы узнаете:

какая подработка в Исландии приносила ему тысячу евро в месяц

в каких случаях Магнуссон напоминает счастливую корову

как совмещать футбол и гандбол до 15 лет, а через три года заинтересовать «Ювентус»

чему Магнуссона научил Массимо Каррера

кто самый стильный игрок ЦСКА

сколько времени Магнуссон тратит на прическу перед каждым матчем

— После матча Исландии с Аргентиной на ЧМ (1:1) на стадионе «Спартака» один из болельщиков надел на вас красно-белую кепку. Где она сейчас?

— Я в это время говорил со своей девушкой и не видел, что там было на кепке. Потом тот парень забрал ее обратно.

Сейчас о «Спартаке» я знаю больше. Совсем скоро нам играть, и это важнейший матч для фанатов, Москвы и всей лиги. Отдам все силы, чтобы принести ЦСКА победу. Это будет нелегко: у «Спартака» хорошая команда и тренер. Я его хорошо знаю: мы пересекались с Каррерой «Ювентусе».

— Что вам дала работа с ним?

— Массимо — хороший человек, и я многому научился именно от него: как обороняться и что значит настоящий итальянский футбол. Как футболиста меня сделал именно штаб Конте, включая и Карреру. А еще — Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи. Работать с ними — это как экзамен в школе, на который ты взял учебник и когда угодно можешь подсмотреть.

Знаю, что Массимо требует от игроков, так что смогу многое рассказать тренерам ЦСКА. И, надеюсь, еще не все игроки «Спартака» привыкли к требованиям Карреры. Он силен.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/massimocarrera_official/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Massimo Carrera Official</a> (@massimocarrera_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-06T08:50:59+00:00">6 Сен 2018 в 1:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Каррера часто кричал на вас на тренировках?

— Да, много раз, и Конте тоже. Хотя Каррера спокойнее — мало кто сравнится с Антонио. Массимо чаще общался с футболистами наедине, в том числе со мной. В целом Конте и Каррера похожи, только главный тренер больше работал с полузащитниками, а Массимо — с обороной.

Но сейчас мы говорим о Каррере как о спартаковце. А когда я слышу о «Спартаке», я просто хочу победить.

***

— Понятно, почему сейчас дети в Исландии выбирают футбол. Вы им как увлеклись?

— Пришлось выбирать между футболом и гандболом: до 15 лет играл и там, и там. Главным доводом в пользу футбола стало то, что в него играют на свежем воздухе. В Исландии почти все время лежит снег, а лето короткое и едва теплое. Так что, когда я видел зеленую траву, бегал по ней, как счастливая корова на лугу.

Мои братья тоже занимались футболом и гандболом одновременно. Старший, Хлинур, до сих пор выступает за «Фрам», но уже в дивизионе пониже («Фрам» вылетел из-за долгов — Sport24). Я всегда равнялся на Хлинура. В детстве я был ленивым: тяжело вставал с кровати, с трудом шел до тренировку — Хлинур меня тормошил. Когда я добирался до мяча, меня было не остановить: всей семьей меня затаскивали домой, чтобы я хоть немного поделал уроки.

Лень позже немного мешала мне в Турине учить итальянский. Репетитор приходил ко мне в отель — когда я еще жил там — два или три раза в неделю, очень рано по утрам. Невольно помогла травма, когда я вместо пары месяцев восстанавливался полгода — так появилось время. Теперь говорю на итальянском почти идеально. С Абелем Эрнандесом сейчас общаюсь именно на нем.

— В ЦСКА вы часто бросаете ауты в чужую штрафную. Это пошло из гандбола?

— Да-да. У меня большие руки и отточенный бросок. Я заносил за головой 20-килограммовый груз и пытался повторить движение при ауте. Мяч после таких упражнений казался легким. «Бристоль» после моих аутов забил где-то три гола. Болельщики любили делать Viking Clap, пока я готовился к броску.

Гандбол — второй по популярности спорт в Исландии, наша сборная — в пятерке сильнейших в мире. Почти у каждой футбольной команды есть и гандбольный филиал — вот и во «Фраме» так же. Многие играют в гандбол, но полупрофессионально: до матчей работают, скажем, на стройке.

— Прямо как Рагнар Сигурдссон из «Ростова», когда был юношей.

— Я работал на национальном стадионе в Рейкьявике, где играет наша сборная.

— Убирали снег?

— Нет, это другая история. Еще не так давно в Исландии не строили манежей. Почти все поля в стране были искусственными, но без подогрева. Перед матчами или тренировками мы приезжали пораньше и всей командой убирали снег. Кому-то снегопад кажется красивым — но не мне в то время.

На стадионе же мы работали вместе с другом, лет в 13. Он, кстати, до сих пор там трудится. Мы ухаживали за полем — после матчей сборной Исландии, например, должны были затаптывать дыры в газоне — убирали трибуны. Это была подработка на лето, работать полноценно мне не пришлось. Платили неплохо, около тысячи евро в месяц. Поверьте, для Исландии это не так мало.

— Как распоряжались деньгами?

— Мне повезло: мама работает в банке, так что я просто отдал ей всю зарплату, чтобы она положила деньги на депозит под проценты. Тогда я еще не знал, стану ли профессиональным футболистом, и думал о будущем: может, занялся бы недвижимостью. Так что не мог купить себе газировку или билет в кино.

— Кем работает ваш отец?

— Он разделывает мясо для магазинов и ресторанов. Не убивает корову, но знает, как приготовить правильный стейк. А брат — шеф-повар. Сначала он работал в Рейкьявике, а потом Джейми Оливер позвал его в один из своих рестораном в Лондоне. Пробыв там год, брат решил вернуться на родину — теперь кормит три тысячи работников главного офиса Pepsi в Исландии.

***

— Как вы узнали, что на вас вышел «Ювентус»?

— В дубле «Фрама» я играл часто (вместе с Хлинуром), но вот в основной команде у меня только шесть матчей. Я вроде был мощным, но взрослый чемпионат Исландии оказался слишком силовым даже для меня. Вызовы в юношескую сборную я все равно получил и в январе 2011-го отправился с ней на турнир в Норвегию. В лифте отеля после одного матча я столкнулся с итальянским агентом. Уже когда вернулся в Рейкьявик, узнал от него об интересе «Фиорентины». Мне показалось, что клуб недостаточно заинтересован в этом: я должен был все покупать сам, включая билеты на самолет и даже гостиницу в Италии. Так что решил не ехать. Спустя еще неделю агент позвонил снова — и теперь сказал: «Ювентус». «Фрам» не захотел продавать меня, поэтому «Юве» взял меня на сезон в аренду с правом выкупа.

— Каково 18-летнему исландцу переехать в Турин?

— Тяжело, если честно. Я был готов к тому, что в Италии никто не говорит по-английски, но все оказалось куда тяжелее. В Турине я не мог пообщаться почти ни с кем, кроме работника отеля. Еще я перекидывался парой фраз с теми, кто постарше, вроде Фабио Гроссо или Джанлуки Пессотто. Уже когда попал в первую команду, по-английски говорил с Буффоном и Дель Пьеро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/OH5bXXvNIv/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/OH5bXXvNIv/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hordurmagnusson/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hörður Magnússon</a> (@hordurmagnusson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2012-08-09T22:03:02+00:00">9 Авг 2012 в 3:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А с остальными?

— Пытался объясняться на английском, но с итальянцами это обычно не помогает. Тогда решил использовать жесты, ведь в Италии вообще чаще машут руками, чем говорят. И научился всем этим итальянским движениям. Ну, вы знаете, когда складывают три пальца в щепоть и трясут ими перед собой — это значит «какого черта?» А если кладешь руку на живот — значит, голоден.

— Вы говорите на английском, Чернов — по-русски, а Бекао — по-португальски. Как проходит общение?

— Помню свой первый товарищеский матч за ЦСКА на домашнем стадионе. Пришлось играть сразу с бразильцами (тогде еще не ушел Витиньо), словенцем, хорватом — и русским вратарем. По дороге в раздевалку я сокрушался: «Да, это будет очень, очень трудно».

Гончаренко сказал мне, чтобы я не боялся разговаривать на английском. Я попросил Максима Головлева, нашего переводчика, объяснить ребятам основные фразы на английском. Плюс, как вы помните, я использую язык жестов. Ну и русский тоже хочу знать.

Уже в матче за Суперкубок мне казалось, что я играю за эту команду уже много лет. С каждым днем контакт в линии защиты все лучше. Возможно, со временем мы достигнем такого же взаимопонимания, какое было между Игнашевичем и братьями Березуцкими. Им было достаточно лишь одного взгляда на партнера по команде, чтобы все понять. Я видел это по матчам ЦСКА.

***

— Вы играли в «Ювентусе», но в детстве были без ума от английского футбола, так?

— Если в Исландии смотрят футбол, то вероятнее всего это АПЛ. У каждого есть своя любимая команда, моя — «Эвертон». За него болел брат, и однажды подарил мне их футболку — она в тех же цветах, что и форма сборной Исландии. Так я загорелся мечтой играть в Англии.

— Шансов попасть в «Эвертон» не подвернулось?

— Так я ездил в «Эвертон» на двухнедельный просмотр, еще в 14−15 лет. Когда только пришел в команду, мне особенно был рад Фил Невилл: «О, новый Гудьонсен?».

За полгода до того я стажировался и в «Сандерленде». К сожалению, эти просмотры пришлись на самое сложное для меня время: организм активно рос, и колени не справлялись с беговой нагрузкой. Я был не до конца в форме, но все равно один раз сыграл за «Эвертон» — как раз против «Сандерленда». И успел убедиться, насколько в Англии тяжелый футбол. Общаются они только грубыми словами — а я-то скромный, никогда не ругался, по крайней мере тогда. Но в Англии слово fuck — главное, приходилось слушать его целый день.

Когда в ЦСКА из «Эвертона» перешел Никола Влашич, я тут же набросился с вопросами. «Как “Эвертон” сыграл с “Саутгемптоном”?» — «Ну, выиграл, кажется». — «Да-а-а, супер!» Наверняка Нико недоумевал: «Да что он докопался?» Он очень удивился встретить фаната «Эвертона» и сказал мне: «Ты и с Сигурссоном знаком?».

— Российского футболиста «Эвертона» помните? Седьмой номер.

— Конечно, это Динияр. Он был хорошим полузащитником, помню его голы. Фамилию, правда, не выговорю.

***

— Вы классно исполняте штрафные. Вас правда этому научил Пирло?

— Не то чтобы он мне прямо давал уроки. После тренировок оставалось свободное время, чтобы попрактиковаться — особенно в «Ювентусе» это любили перед домашними матчами Лиги чемпионов. Когда смотришь на удары Пирло или Дель Пьеро, быстро впитываешь. Понимаешь, как подступить к мячу, как поставить ногу, в каком положении должно быть тело после удара.

У Пирло техника совершенно особая. Он не просто пинает мяч, его нога будто сопровождает его в полете, после чего мяч идет по дуге. Стиль Дель Пьеро — более олдскульный, похожий на Бекхэма, а Пирло привнес что-то новое.

Удар Андреа я и старался повторить. Это получилось, например, в матче за «Чезену» против «Кальяри». Их ворота защищал Марко Сторари, мой знакомый по «Юве». После гола Марко лежал на газоне и не понимал, что произошло.

— Реально ли было забить Буффону — любым способом?

— Случалось. Всякий раз я улыбался про себя и испытывал гордость. Не сразу, но я привык играть со звездами футбола — как Пирло, День Пьеро — но маленький исландский мальчик внутри меня всегда радовался, когда я отдавал пас этим легендам футбола и получал от них передачи.

С Буффоном я познакомился еще в 2004-м, когда Италия приехала на товарищеский матч в Рейкьявик. Я подавал мячи раз за воротами — в том числе и Джанлуиджи. А благодаря отцу моего друга — того, с которым мы работали на стадионе — нам выбили аккредитацию во все зоны. Так мы попали в микст-зону. Италия проиграла, но Буффон даже тогда был не прочь сделать фото. Джиджи всегда счастлив, а нам, детям, даже улыбнулся, отбил пять и потрепал волосы. Я показал Буффону наше селфи, когда попал в «Юве», и он все вспомнил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ToYcUKPNAE/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ToYcUKPNAE/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Mary Christmas everyone! Buon Natele a tutti</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hordurmagnusson/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hörður Magnússon</a> (@hordurmagnusson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2012-12-24T19:26:43+00:00">24 Дек 2012 в 11:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это правда, что в «Ювентусе» вы сдружились с Погба?

— Да, и продолжаем поддерживать связь. Когда я был в «Ювентусе» мы почти каждый раз встречались после тренировок. В «Манчестер Юнайтед» он почти не играл, так что перешел в «Юве» бесплатно, почти никем. Но хотел стать лучшим всего за год. Поль очень хороший парень! Медиа и фанаты говорят о нем разное после неудачных матчей — но он выходит на следующий и забивает.

— В декабре 2017-го вы обыграли «МЮ» с Погба в Кубке лиги.

— Это были особенные ощущения. Моя команда уже проигрывала Полю — на Евро-2016. Исландия к четвертьфиналу была выжата, и Франция нас просто убила. Погба тоже забил. Я ждал, когда же мы встретимся снова и наконец удастся победить Поля. Он был расстроен! После того матча фанаты «Бристоля» не расходились и распевали мое имя. Я уже мылся в душе, и все равно слышал.

После «МЮ» мы вышли в полуфинал на «Манчестер Сити» — и вылетели. «Сити» — сильнейшая команда, которой я противостоял. Агуэро выглядел крошечным на фоне высоких защитников «Бристоля» — и все равно замкнул кросс головой.

— Артур Нигматуллин рассказывал нам: когда Дзагоев проигрывает в FIFA, швыряет джойстики в стену. Погба такой же?

— Нет! Он очень тихий, но на поле меняется. Классно, что в ЦСКА есть такой человек, как Алан, который не остается безразличным даже после поражений в играх. Вообще я не большой фанат FIFA, предпочитаю Fortnite. Все англичане в него играют. Надо показать Fortnite Дзагоеву — хоть увижу, как он кидается джойстиками.

— Погба привел в «Ювентус» Хавьер Рибалта. Знаете, где он сейчас?

— Подождите, я же видел фото Хавьера, когда он переходил в новый клуб… Ну да, «Зенит»! Рибалта пришел в «Ювентус» на два года позже меня. Но мы хорошо знакомы: Хавьер был одним из немногих, с кем можно было поговорить по-английски, хотя сам он испанец. Я даже и не знал должности Рибалты в «Ювентусе» — просто кто-то из персонала. Только через пару лет я прочитал в газете, что Хавьер — один из лучших скаутов в мире.

— «Мы знали, что это может произойти», — написали вы Дибале в твиттере после жеребьевки ЧМ. Вы познакомились в молодежке «Ювентуса»?

— Раньше. В 2013-м я играл за «Специю» против «Палермо» — это был мой первый матч во взрослом футболе, если не считать Кубок Италии. В одной команде с Пауло тогда играл и Абель (мы пересеклись с ним еще и в чемпионшипе, где он играл за «Халл»). Я тогда действовал как раз против Дибалы — и успешно. Пауло тогда еще не был звездой. Другой аргентинец Муньос забил в свои ворота, и мы победили 1:0.

После матча мы с Дибалой разговорились, а уже на следующий год встретились и в серии А, когда я перешел в «Чезену». Я заработал пенальти, но его нам не хватило — в этот раз Дибала отдал голевой пас и забил один гол, а мог и больше.

— Каким нападающим пять лет назад был Абель?

— Крутым: в Италии он забивал много. Возможно, сказалась работа в «Палермо» под руководством Дженнаро Гаттузо. Его, правда, уволили незадолго до нашей игры. В «Милане» Гаттузо еще держится. Там все-таки президент не как в «Палермо»: тот менял по десяток тренеров за пару лет.

В «Ювентусе» мне напоминал о Гаттузо Винченцо Яквинта. На каждой тренировке он приходил в ярость: кричал, бросался в подкаты. Наверное, потому, что не играл — а как, если в составе Дель Пьеро, Тони, Матри. Еще злился Красич: Конте ему не особенно доверял. Милош — невероятно закрытый человек. Мы беседовали дважды, и это для него было много. Я спрашиваю — а он просто коротко бросает ответ. Не так, как с Симоне Пепе: он всегда любил приколы.

— В «Специи» вы играли с Эзекиэлем Хенти. Есть догадки, почему он разочаровал в «Локомотиве»?

— Его отдал нам в аренду «Милан». Хенти толком не получил в «Специи» шанса: тренер посчитал, что Эзекиэль чересчур высокого о себе мнения. В Россию он уезжал все еще незрелым.

Хенти — настоящий зверь: как и все нигерийцы, он мощный и быстрый. Я это понял в «Эвертоне», где тренировался с Якубу и Аничебе, и этим летом на чемпионате мира, когда нам дважды забил Муса. Бегают нигерийцы слишком уж быстро!

— Почему вы так и не сыграли за главную команду «Ювентуса»?

— Конте понимал, что строит большой клуб, и ему было не до испытания молодежи. Я ждал своего шанса и должен был получить его в Суперкубке Италии. Но за неделю до отправления в Китай травмировался. Первого Суперкубка пришлось ждать до этого лета.

«Ювентус» продал меня «Специи», отдав 50 процентов прав (сейчас такие трансферы в Италии запрещены). По окончании сезона на меня обратила внимания «Чезена», которая опередила нас в борьбе за выход в серию А. «Специя» не хотела меня отпускать, и агент договорился, чтобы «Юве» выкупил меня обратно и отправил в аренду в «Чезену».

В серии А запомнился матч против «Ромы». Там я впервые вышел оборонительным полузащитником: в «Юве» меня видели в защите, но тут тренер рассчитывал на мои передачи из глубины. Но когда прозвучал свисток, начались тяжелейшие полтора часа. Наингголан и де Росси перекрыли меня так, что не дали возможности сделать хотя бы один пас. Жаль, что не поле так и не вышел Тотти, мой главный кумир детства. Настоящий воин, капитан и король Рима.

— В низших итальянских лигах — безумные фанаты. Доставалось от них?

— В «Специи» мы ладили с болельщиками. Наверное, потому, что я активно с ними общался. А вот в «Чезене» наткнулся, наверное, на худшее обращение ко мне за всю свою карьеру. Их фаны проклинали меня за все, просто если мы проигрывали. Это случалось часто: по итогам сезона мы вылетели.

Хорошо, что в ЦСКА все по-другому. Фанаты чувствуют: новой, молодой команде никак без поддержки, а новичкам будет сложнее адаптироваться. У ЦСКА, возможно, лучшие болельщики из всех, которых я видел. Они поют, даже когда мы уступаем в счете — вместо того, чтобы кричать всякие глупости.

***

— «Ювентус» продал вас в «Бристоль». Не грустно менять Италию на чемпионшип?

— Мало приятного, когда уходишь из топ-клуба — но это оказалось шагом вперед и привело меня в российский топ-клуб. Самое смешное, что я ничего не знал о «Бристоле», когда пришло предложение. Стал гуглить, мне прислали видео о клубе, стадионе, городе.

— Артемий Лебедев назвал Бристоль «полной помойкой». Как вам там жилось после Рейкьявика и Турина?

— Я уже говорил, что мечтал об Англии, любом городе. Но Бристоль мне правда понравился. До того я ни разу не летал прямыми рейсами в Исландию и из нее. А здесь — рейс без пересадок. Лондон — всего в часе езды на скоростной электричке. Бристоль активно застраивается, в нем много молодежи.

— Сработались с тренером Ли Джонсоном? Он покупал для Моуринью его любимое вино из Португалии, а Гвардиоле предлагал «поработать в “Олдхэме” с бюджетом 900 тысяч фунтов».

— Он и правда молодой, веселый тренер. Джонсон привел меня в команду. Но чемпионшип — самая тяжелая лига в мире. За прошлый сезон мы сыграли где-то 65 матчей во всех турнирах — это слишком много. Невообразимо, как футболисты задерживаются там на годы.

Когда я только перешел в «Бристоль», провел 23 матча подряд, но в зимнее трансферное окно травмировался, и мне на подмену купили нового защитника, Бейли Райта из «Престона». Там он толком и не играл, а в «Бристоле» сейчас капитан. Джонсон сказал мне, что Райт — больше воин, чем я. Наверное, потому, что он дольше в чемпионшипе. Я с этим не соглашался, но играть стал реже.

— Насколько близки год назад вы были к трансферу в «Ростов»?

— Мы достигли договоренности, подписали документы — на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался, и придется остаться в «Бристоле».

Я расстроился, ведь уже потерял доверие Джонсона — при том, что в сборной как выходил регулярно, так и продолжил. Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон огорчились не меньше. Они давили на меня и летом, когда меня вел ЦСКА: «В “Ростове” ты будешь играть регулярно, а там — еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее». Но, конечно, ЦСКА — клуб другого уровня.

— Месяц назад вы сыграли против них за ЦСКА — и «Ростов» победил.

— Я был просто взбешен. Слышал, как ростовские игроки говорили исландцам: «Покажите Магнуссону, что он выбрал не ту команду». Ничего, еще до конца года мы снова сыграем с «Ростовом», так что месть близка.

***

— Вы один из самых стильных игроков чемпионата России. Сколько времени вы тратите, скажем, на прическу?

— Перед каждой игрой — около часа.

— О боже.

— В остальное время я как все. До и после тренировки просто надеваю кепку, чтобы долго не возиться с волосами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/JcW_nJvNLg/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/JcW_nJvNLg/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/JcW_nJvNLg/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Haircut!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hordurmagnusson/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hörður Magnússon</a> (@hordurmagnusson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2012-04-15T14:09:14+00:00">15 Апр 2012 в 7:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Откуда у вас эта страсть?

— Еще юношей я усвоил принцип: если хорошо выглядишь — так же и играешь. Ему следуют многие футболисты, пример — Дэвид Бекхэм. Если ты проснулся, набросил майку, заспанным и неопрятным поехал на матч — как он может пройти нормально?

Мои братья часто доставали новые рубашки, галстуки, знали, как их сочетать. А мой друг владеет известным в Исландии ателье, куда я часто захаживаю. Летом или к Новому году я всегда стараюсь выбрать хороший костюм.

В этом помогает и девушка. Она стилист — обучалась этому в Лондоне, когда я играл в «Бристоле». В Исландии, пока мы не познакомились, она работала с одеждой. Так она пристрастилась к моде и теперь в курсе, что сейчас в тренде и что скоро будет. Кстати, Арнор Сигурдссон, которого ЦСКА только что подписал, — земляк моей девушки. Так что она знает его лучше, чем я.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXDncIrnmvH/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXDncIrnmvH/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXDncIrnmvH/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hörður Magnússon (@hordurmagnusson)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-27T16:20:40+00:00">27 Июл 2017 в 9:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто ваша икона стиля?

— Дэвид Бекхэм всегда выглядел классно — и на поле, и за пределами, и сейчас, завершив карьеру.

— Самый стильный игрок, с которым вы играли?

— Все итальянцы знают, как одеваться. Я многому от них научился. Посмотрите, как элегантен Пирло. Маркизио — тоже. Про Кьеллини такого сказать не могу: он не вылезал из спортивных костюмов Puma.

Пабло Освальдо реально напоминал Джонни Деппа. Но такого, как Боррьелло, я не встречал. Прическа Марко всегда безупречна. Пожалуй, о моде он думал даже больше, чем о футболе (летом 2018-го Боррьелло перешел в «Ибицу» из третьей испанской лиги — Sport24).

— Кто из ЦСКА может поспорить с Боррьелло?

— Дзагоев! Положишь ладонь Алану на макушку — и не захочешь вынимать руку из его волос, ха-ха! У многих в команде, знаете, русский стиль. Набабкин, Дзагоев, Чернов… А Игорь, по-моему, не менял стрижку вообще никогда. Не то что Вернблум с выбритым затылком и висками.

— В «Бристоле» над вашей метросексуальностью шутили?

— Ну да, что-то вроде «худший имидж в Бристоле». Зато когда я ушел, многие постили в твиттер и инстаграм: «Ну все, лучшая стрижка Чемпионшипа теперь не в «Бристоле». Хотя такой стильный в команде я был не один.

— В рекламе исландских авиалиний вы забиваете гол в финале ЧМ, получаете орден и даже читаете рэп. Кто это придумал?

— Меня пригласили благодаря нашему вратарю-режиссеру… А, вы и про него знаете. Мы с Халльдорссоном вместе играли во «Фраме». После того, как Ханнес снял рекламу для «Кока-Колы», Icelandair попросили его найти героя для своего видео. Он сказал, что Гуннарсон, капитан сборной Исландии, такого эффекта не даст — а вот Хердур отлично впишется, помечтать он любит.

Для меня и сборной Исландии это был win-win. Мне ради видео пришлось выйти из зоны комфорта — но я этому и рад. Зачитать рэп, надеть эти цепи, сняться в рекламе трусов как Джастин Бибер или напялить костюм для рекламы «ролексов» — да я бы в жизни такого не сделал! А для рекламы — сплошное веселье.

— Халльдорссон лучше как режиссер или вратарь?

— Он реально талантливый режиссер. А в футболе он заметно вырос с тех пор, как мы играли во «Фраме», и заслужил трансфер в лигу и хороший контракт. За трансфер в «Карабах» Ханнес мог бы поблагодарить и меня — это ведь на мне Аргентина заработала пенальти. То есть никакого пенальти там, конечно, не было, но Халльдорссон в итоге все равно отбил удар Месси. А теперь сыграет в Лиге Европы против «Арсенала».