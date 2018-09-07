Игрок «Зенита» прожил за границей месяц и отказался возвращаться в Россию
Полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий
Полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий
«Все будет решаться в конце сезона. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию. Английская
Аргентинец ушел из «Зенита» в августе. «Аталанта» взяла полузащитника в аренду до конца сезона-2018/2019.
В двух матчах за итальянскую команду игрок забил два мяча. В прошлом розыгрыше Российской
Ригони был одним из пяти аргентинцев, пришедших в «Зенит» во время летнего трансферного окна 2017 года.
Вместе с ним в команду пришли нападающий Себастьян Дриусси, полузащитники Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, защитник Эмануэль Маммана.