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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок «Зенита» прожил за границей месяц и отказался возвращаться в Россию

Полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту», заявил, что не желает возвращаться в Россию. Слова спортсмена приводит Calciomercato.

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Источник: РИА "Новости"

«Все будет решаться в конце сезона. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию. Английская премьер-лига — лучший чемпионат в мире сразу после Серии А. Я бы хотел остаться в “Аталанте” или перейти в другой европейский клуб», — рассказал Ригони.

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Аргентинец ушел из «Зенита» в августе. «Аталанта» взяла полузащитника в аренду до конца сезона-2018/2019.

В двух матчах за итальянскую команду игрок забил два мяча. В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги он провел 17 встреч, отдав две голевые передачи.

Ригони был одним из пяти аргентинцев, пришедших в «Зенит» во время летнего трансферного окна 2017 года.

Вместе с ним в команду пришли нападающий Себастьян Дриусси, полузащитники Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, защитник Эмануэль Маммана.

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