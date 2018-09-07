Игрок «Зенита» прожил за границей месяц и отказался возвращаться в Россию

Источник: РИА "Новости"

«Все будет решаться в конце сезона. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию. Английская премьер-лига — лучший чемпионат в мире сразу после Серии А. Я бы хотел остаться в “Аталанте” или перейти в другой европейский клуб», — рассказал Ригони.

Аргентинец ушел из «Зенита» в августе. «Аталанта» взяла полузащитника в аренду до конца сезона-2018/2019.

В двух матчах за итальянскую команду игрок забил два мяча. В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги он провел 17 встреч, отдав две голевые передачи.

Ригони был одним из пяти аргентинцев, пришедших в «Зенит» во время летнего трансферного окна 2017 года.