СМИ: Бывший капитан сборной Англии Терри проходит медосмотр для «Спартака»

Портал отмечает, что 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, утром в субботу прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Италии для прохождения медицинского осмотра. После того, как будут получены результаты тестов, защитник может подписать контракт с командой на один год.
Красно-белые в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ищет вариант усиления защиты на рынке свободных агентов, контракты с которыми, по правилам, можно заключать после закрытия трансферного окна.
Терри выступал за «Челси» в период с 1998 по 2007 годы, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).
В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу» во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, «Астон Вилла» предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.