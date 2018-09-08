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13:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший капитан сборной Англии Терри проходит медосмотр для «Спартака»

ТАСС, 8 сентября. Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джон Терри проходит медосмотр перед возможным переходом в московский «Спартак». Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.com.

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Источник: AP 2018

Портал отмечает, что 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, утром в субботу прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Италии для прохождения медицинского осмотра. После того, как будут получены результаты тестов, защитник может подписать контракт с командой на один год.

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Футболист «Спартака» Жиго выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок

Красно-белые в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ищет вариант усиления защиты на рынке свободных агентов, контракты с которыми, по правилам, можно заключать после закрытия трансферного окна.

Терри выступал за «Челси» в период с 1998 по 2007 годы, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).

В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу» во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, «Астон Вилла» предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

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