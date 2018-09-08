СМИ: Бывший капитан сборной Англии Терри проходит медосмотр для «Спартака»

Источник: AP 2018

Портал отмечает, что 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, утром в субботу прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Италии для прохождения медицинского осмотра. После того, как будут получены результаты тестов, защитник может подписать контракт с командой на один год.

Красно-белые в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ищет вариант усиления защиты на рынке свободных агентов, контракты с которыми, по правилам, можно заключать после закрытия трансферного окна.

Терри выступал за «Челси» в период с 1998 по 2007 годы, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).