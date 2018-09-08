Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Северная Ирландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-2
Химки
Футбол. Сборные
16:00
Бангладеш
Непал
Футбол. Сборные
15:15
Бруней
Тимор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор1
Футбол. Лига наций
19:00
Швейцария
Исландия
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Венгрия
Футбол. Лига наций
19:00
Беларусь
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Шинник
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Сочи2
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Молдавия
Футбол. Сборные
06:00
Гватемала0
Аргентина3
Футбол. Сборные
05:00
Мексика1
Уругвай4
Футбол. Сборные
03:00
Венесуэла1
Колумбия2
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор2
Ямайка0
Футбол. Сборные
03:00
США0
Бразилия2
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
15:23 (мск), источник: Газета.Ру

Звезда едет в Россию: Терри бросил Англию ради «Спартака»

Легенда английского футбола Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак». 37-летний защитник уже прошел медосмотр перед трансфером. По информации СМИ, игрок будет зарабатывать в российском клубе €2 млн в год.

Наверх
Источник: AP 2018

Легендарный английский футболист, бывший игрок сборной Англии Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак».

Читайте также
Футболист «Спартака» Жиго выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио у себя на сайте написал, что 37-летний защитник уже прошел медосмотр в Риме и готов к подписанию контракта с российским клубом.

Отмечается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления на такой же срок. Журналист пишет, что решающим фактором в переходе игрока стала гарантия большого количества времени на поле.

С первого взгляда новость о приезде английской звезды в Россию выглядит как утка, однако подтверждение прохождения футболистом медосмотра можно найти в инстаграме самого Терри. Игрок загрузил в «сторис» фотографию из клиники.

Информацию о готовящемся трансфере подтвердил у себя в твиттере и журналист известного английского издания Sky Sports Анжело Манджианте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одно британское СМИ The Sun пишет, что «Спартак» предложил Терри контракт с зарплатой в размере €2 млн в год.

Приход легенды английского футбола однозначно поможет красно-белым. В начале сезона столичный клуб потерял двух основных центральных защитников. Новичок «гладиаторов» француз Самуэль Жиго получил серьезную травму в гостевом матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга — разрыв крестообразных связок колена и чего выбыл на полгода.

Читайте также
Ханни недоволен своей ролью в «Спартаке». Что происходит?

Еще один центральный защитник Илья Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи. Герою чемпионата мира — 2018 в составе сборной России потребуется около двух месяцев на восстановление.

Терри на протяжении всей карьеры выступал за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» он провел 714 матчей, в которых забил 67 мячей — невероятный показатель для центрального защитника.

Джон покинул лондонский клуб в 2017 году, перейдя в «Астон Виллу» из Бирмингема. Прошлый сезон «львы» проводили во втором по статусу английском дивизионе — Чемпионшипе и остановились в шаге от выхода в Премьер-лигу, финишировав на четвертом месте. Терри был одним из лидеров команды, однако из-за невыхода клуба в элиту, сотрудничество игрока и «Астон Виллы» прекратилось.

Сейчас защитник находится в статусе свободного агента. Это играет на руку «Спартаку», ведь после закрытия трансферного окна покупать футболистов у другого клуба запрещено.

«Решение о своем будущем я приму в течение нескольких недель. У меня есть 3−4 предложения — как в Англии, так и за рубежом. Также имеется вариант с работой на телевидении или тренерская деятельность», — цитирует Терри Daily Mail.

Также футболист отметил, что он находится в отличной форме. Кроме того, после завершения игровой карьеры, он планирует стать тренером.

«Я в лучшей форме за последние 8−10 лет. Я отлично провел лето, впервые за 20 лет я смог провести отпуск с семьей.

Читайте также
«Спартак» без Промеса не забил, «Зенит» с Дзюбой — тоже. 0:0 в Питере

В прошлом сезоне я постоянно отсутствовал дома, так как был полностью сконцентрирован на «Астон Вилле», но сейчас я полностью восстановился.

Да, я действительно хочу однажды возглавить «Челси», но это план на следующие 5−8 лет, — сказал Терри.

Выступавший за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» форвард Андрей Канчельскис заявил, что Терри будет тяжело адаптироваться к чемпионату России.

«Если он в хорошей форме, то это однозначно усиление. Этот защитник всегда мне нравился: он самоотверженный, боец, всегда отрабатывает до конца в каждом эпизоде.

А если не в форме… В последние месяцы его не было видно. Но Джон — профессионал, и я уверен, что отношение к себе и своей форме у него на высочайшем уровне, а единственная проблема — отсутствие игровой практики.

Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии. На самом деле, гораздо легче переезжать в чемпионат, где уровень намного выше того, где ты играл.

С другой стороны, многие едут к нам доигрывать и заработать денег. Едут к арабам, китайцам, к нам. Да, наш чемпионат не самый сильный, но он достаточно крепкий, и легионеры должны понимать, куда они едут. Мне будет очень посмотреть, как Терри приживется у нас, — цитирует эксперта «Чемпионат».

Константин Лесик

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Делегация США признала законность референдума в Крыму
Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать из России
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций
Аршавин: Полных трибун на матче с «Зенитом» не жду
Уругвайцы разгромили команду Мексики в товарищеском матче
«Грязные игры»: как швед стал главой биатлона за деньги
Плющенко: Трусова - уникальный ребенок
Олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь