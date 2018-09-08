Бубнов: В переходе Терри в «Спартак» настораживают три момента

— Нужен ли Терри «Спартаку»? В той ситуации, в которой оказались красно-белые, они нуждались в усилении центра обороны, — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru. — Терри — опытный физически сильный защитник, который прекрасно выбирает позицию, эффективно действует на стандартах, долго играл на высочайшем уровне. К тому же он достается «Спартаку» в качестве свободного агента.

Рядом с таким мастером другие игроки обороны будут чувствовать себя увереннее, англичанину есть что подсказать новым партнерам, чему научить. Если функционально Терри в порядке, то это, безусловно, выгодная для клуба сделка.

Есть три момента, которые настораживают. Первый, несмотря на слова Терри и его багаж, — физика. Пока не увидим в деле, не поймем, что он сегодня собой представляет как игрок. С учетом зарплаты, которая по определению большая, это в определенной степени авантюра. Второй — скорость, которая с возрастом падает. Третий — мотивация. Трудно представить себе, что футболист, выигравший все на клубном уровне, мечтает пополнить коллекцию российским трофеем, готов на все ради достижения цели. Надежда на то, что Терри еще не наигрался вкупе с его профессионализмом.