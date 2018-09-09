Трансфер века. Почему Терри — реальное усиление для «Спартака»

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Кто такой?

Джон Терри — определенно из той породы английских защитников, которые росли рядом с Сименом. Никогда в жизни не было вратаря хуже, и молодые защитники набирались опыта — лучше до голкипера вообще не доводить! А если без юмора, это образцовая карьера, статус легенды топового клуба, ранг лучшего центрдефа мира (и это не громкие слова, а правда — он и Неста считались лучшими в середине 00-х) и… Ему всего 37.

Многих волнует возраст легенды. Само собой, 37 — не тот возраст, чтобы помышлять о будущем, тренироваться два раза в день и выдерживать режим два дня на третий. Это полная правда, физиологию не обманешь. Но не стоит проецировать английский график на наш вальяжный футбол. В английской лиге не знают таких слов, как «отпуск» или «выходные». Там пашут. До конца. Это самая страшная по загруженности лига.

А вы помните, как играл Сергей Игнашевич на чемпионате мира? Напомню — он был старше английского коллеги. В «Рубине» много лет играет Навас. В Италии иконой в свое время был Мальдини. Возрастные защитники — это в порядке вещей. И если они реально могут принести пользу команде, никто не будет смотреть в паспорт. «Спартак» поступил очень оригинально, и скорее всего не прогадал. Терри станет усилением состава.

Какие качества?

Терри — левша. Он очень круто закрывает весь левый фланг, стелется в подкатах, выходит прямо на мяч — сужая среднюю линию. Он тактически очень крутой парень, хотя это и так понятно, если изучить список имен, с кем он работал. У него великолепный отбор; и в отличие от кого-то, он отдает себя каждому эпизоду. Игра на втором этаже — безусловно, его. Причем дело не в росте, а в выборе позиции. Вот умеет человек вовремя сделать шаг.

«СЭ» давно сотрудничает со статистикой Wyscout, но это явно не тот случай: Терри играл в слабой лиге и все его показатели могут быть неправильно истолкованы. А смотреть его показатели в эпоху его расцвета тоже неправильно — во-первых, это было давно, а во-вторых, футбол стремительно меняется. Поэтому предлагаю обойтись без статистических оценок. Вот когда будет первый матч, тогда и просканируем загадочного героя.

В «Спартаке» сейчас должен быть на повестке другой вопрос. Терри — левша. Как и Джикия. Вот Жиго был правшой, но получил страшную травму. Джикия может подвинуться в сторону; даже не исключен вариант перехода на модель в три защитника, что вряд ли, конечно — банально нет кадров. Но у Массимо Карреры есть много поводов по вечерам сесть у окошка и сварить крепкий кофе. Оборону надо перестраивать.

Что получим мы?

В «Спартаке-2» играет очень талантливый защитник Мамин. Разумеется, покупка Терри вряд ли приблизит его к составу. Но с другой стороны парень будет тренироваться с иконой, он будет его видеть каждый день, будет отслеживать все его движения, — и это обязательно даст свои плоды. Кутепов тоже появился не от большой любви. Выиграл конкуренцию у Пуцко, а потом пробился в состав. А у таких мастеров учишься быстрее.