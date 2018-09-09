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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» нанесли поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Ватутинках, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Арсенала», в составе которого голы забили Даниил Хлусевич (66-я минута) и Артем Максименко (71). У армейцев отличился Абель Эрнандес (43, с пенальти).

«Арсенал» в седьмом туре чемпионата России примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА сыграет в гостях с «Уфой».

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