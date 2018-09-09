«Зенит» представил Маркизио
«Зенит» официально представил нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио на стадионе «Санкт-Петербург», информирует
«Зенит» официально представил нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио на стадионе «Санкт-Петербург», информирует
32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3-го сентября, подписав двухлетний контракт.
Маркизио ранее выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.