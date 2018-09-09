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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» представил Маркизио

«Зенит» официально представил нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио на стадионе «Санкт-Петербург», информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

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32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3-го сентября, подписав двухлетний контракт.

Маркизио ранее выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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