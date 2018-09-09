«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат», в составе которого играл Аршавин
Во время перерыва в связи с матчами национальных сборных «Зенит» провёл на своём поле товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».
Во время перерыва в связи с матчами национальных сборных «Зенит» провёл на своём поле товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол записал на свой счёт аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, который отличился на 32-й минуте. За «Кайрат» с первых минут играл
Товарищеский матч
«Зенит» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0 (1:0).
Гол: Дриусси, 32 (1:0).