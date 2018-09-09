«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат», в составе которого играл Аршавин

«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат», в составе которого играл Аршавин

Во время перерыва в связи с матчами национальных сборных «Зенит» провёл на своём поле товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».