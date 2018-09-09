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9 сентября, источник: Чемпионат.com

Дзюба: Меня в «Зените» хотели закопать, но я это преодолел

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба признался, что в минувшем сезоне в его карьере был непростой период, когда он был вынужден отправиться в аренду в тульский «Арсенал» за игровой практикой.

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Источник: РИА "Новости"

«Я это время помню очень хорошо, и это, откровенно говоря, был очень тяжёлый период, когда от меня отвернулись практически все. Для меня это стало уроком. Многие люди исчезли из моей жизни, и я благодарен этой ситуации. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жёстко. Но мои близкие друзья и семья сказали, что это для меня очередное испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я успею всегда, это дело нехитрое, но побороться и не сломаться, пройти испытание нужно», — приводит слова Дзюбы «Р-Спорт».

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30-летний форвард отметил, что в какой-то момент думал, что его карьера в «Зените» подошла к концу.

«Это было приключение, очень непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. В определённый момент на помощь пришли незнакомые люди, я им очень благодарен. Откровенно говоря, меня в “Зените” хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится, но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то скажет, что вы плохой или ещё что-то. Не верьте! Нужно верить в себя и идти напролом. Вся наша сила в семье, близких людях», — сказал Артём.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Ростова», «Томи» и московского «Спартака». В нынешнем сезоне Премьер-Лиги нападающий забил три гола в шести матчах.

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