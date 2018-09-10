Трансфер Терри в «Спартак» может сорваться
По информации «СЭ», с окончательным оформлением сделки по переходу в «Спартак»
По информации «СЭ», с окончательным оформлением сделки по переходу в «Спартак»
Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» также пройден успешно. Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.
Напомним, что дедлайн — 14 сентября. Не позднее этого срока