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10 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Трансфер Терри в «Спартак» может сорваться

По информации «СЭ», с окончательным оформлением сделки по переходу в «Спартак» экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри возникли определенные сложности.

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Источник: Спорт-Экспресс

Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» также пройден успешно. Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.

Напомним, что дедлайн — 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании. (Сергей Егоров).

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