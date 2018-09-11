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08:23 (мск), источник: ТАСС

Юхан Гераскин покинул пост технического директора ФК «Спартак»

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Технический директор московского футбольного клуба «Спартак» Юхан Гераскин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Гераскин занимал пост технического директора красно-белых с лета 2014 года.

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