Юхан Гераскин покинул пост технического директора ФК «Спартак»
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Технический директор московского футбольного клуба «Спартак» Юхан Гераскин покинул свой пост. Об этом сообщает
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Технический директор московского футбольного клуба «Спартак» Юхан Гераскин покинул свой пост. Об этом сообщает
«Спартак» благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.
Гераскин занимал пост технического директора