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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор россонери Леонардо и директор департамента стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса, и аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе.

Сообщается, что за Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал», «Зенит» хочет получить за хавбека примерно € 30−35 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес принял участие в шести матчах и забил один гол. Издание WhoScored назвало Леандро лучшим игроком первой части сезона первенства России.

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