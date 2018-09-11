Источник: Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор россонери Леонардо и директор департамента стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса, и аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе.

Сообщается, что за Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал», «Зенит» хочет получить за хавбека примерно € 30−35 млн.