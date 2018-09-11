Каррера: Если мне позвонят из «Аталанты», я не смогу отказать

Источник: РИА "Новости"

«Мы на правильном пути, я многого жду от этого сезона, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. К сожалению, это футбол, в нём всегда есть риск вылететь. «Аталанта» тоже не заслуживала вылета из Лиги Европы. Я рассчитываю, что Гасперини продолжит добиваться хороших результатов с молодыми игроками, как и в последние два года.

«Ювентус» — сильнейший клуб Серии А, но им придётся побороться за очередное скудетто. «Аталанте» надо продолжать борьбу за Лигу Европы. «Спартак» сейчас идёт вторым и отстаёт от «Зенита» на два очка, они стали сильнее после трансфера Маркизио. Фавориты в чемпионате России всё те же. Я бы добавил к списку «Краснодар». Мы сосредоточимся на борьбе за титул.