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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Если мне позвонят из «Аталанты», я не смогу отказать

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о положении дел в чемпионатах России и Италии и сообщил, что готов рассмотреть предложение от «Аталанты», за которую он выступал в качестве игрока с 1996 по 2003 год.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы на правильном пути, я многого жду от этого сезона, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. К сожалению, это футбол, в нём всегда есть риск вылететь. «Аталанта» тоже не заслуживала вылета из Лиги Европы. Я рассчитываю, что Гасперини продолжит добиваться хороших результатов с молодыми игроками, как и в последние два года.

«Ювентус» — сильнейший клуб Серии А, но им придётся побороться за очередное скудетто. «Аталанте» надо продолжать борьбу за Лигу Европы. «Спартак» сейчас идёт вторым и отстаёт от «Зенита» на два очка, они стали сильнее после трансфера Маркизио. Фавориты в чемпионате России всё те же. Я бы добавил к списку «Краснодар». Мы сосредоточимся на борьбе за титул.

Ностальгия по Италии? Через несколько месяцев я буду обсуждать новый контракт со «Спартаком», но если позвонят из Бергамо, я вряд ли смогу отказаться, — цитирует Карреру сайт Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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