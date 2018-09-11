Финансовая ситуация ФК «Анжи» по-прежнему остается крайне тяжелой

Ранее в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей. При этом многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года, а общая задолженность «Анжи» перед игроками составляет около 250 млн рублей.

«К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба “Анжи” не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, — сказал Флегонтов. — На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с “Краснодаром” в Каспийске, а там будет видно».