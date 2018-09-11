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17:40 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Тосно» вновь подал заявление о банкротстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» вновь подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

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Источник: РИА "Новости"

Причина подачи иска на сайте не сообщается, дата заседания пока не назначена.

Ранее суд вернул без рассмотрения заявление о признании банкротом футбольного клуба. В опубликованном определении суда отмечалось, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке.

«Тосно» 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.

На замену «Тосно» власти региона вместе с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец», который стартовал в Олимп — Профессиональной футбольной лиге.

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