Зимой Фернандеш может уйти из «Локомотива»
Паулу Барбоза, агент 32-летнего полузащитника «Локо» и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, сообщил «СЭ», что его клиент возможно покинет московский клуб в ходе зимнего трансферного окна.
Паулу Барбоза, агент 32-летнего полузащитника «Локо» и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, сообщил «СЭ», что его клиент возможно покинет московский клуб в ходе зимнего трансферного окна.
— Если по
— Что планируете делать в ближайшее время?
— Пока у Мануэла есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.
— Вы имеете в виду, что Фернандеш может уйти уже во время паузы в чемпионате России-2018/19? Или он доиграет в «Локо» до лета и покинет
— Вполне возможно, что уйдет зимой.
— Клуб общался с вами по поводу перехода португальца в другую команду?
— Нет, мы говорили об условиях возможного трансфера до конца августа. Но толком ничего не было решено. Если «Локомотив» не заинтересован в сотрудничестве, то Мануэл, естественно, имеет право искать другие варианты.
Ранее Барбоза сообщал, что в апреле «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт сроком на один год с понижением зарплаты на 40 процентов. Это не устраивает полузащитника, который хотел бы заключить соглашение на два сезона. (Юлия Яковлева).