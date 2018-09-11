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19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зимой Фернандеш может уйти из «Локомотива»

Паулу Барбоза, агент 32-летнего полузащитника «Локо» и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, сообщил «СЭ», что его клиент возможно покинет московский клуб в ходе зимнего трансферного окна.

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Источник: РИА "Новости"

— Если по каким-то причинам в «Локомотиве» считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для «Локо» была бы лояльная компенсация, — сказал Барбоза. — Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет — тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

— Что планируете делать в ближайшее время?

— Пока у Мануэла есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.

— Вы имеете в виду, что Фернандеш может уйти уже во время паузы в чемпионате России-2018/19? Или он доиграет в «Локо» до лета и покинет красно-зеленых в качестве свободного агента?

— Вполне возможно, что уйдет зимой.

— Клуб общался с вами по поводу перехода португальца в другую команду?

— Нет, мы говорили об условиях возможного трансфера до конца августа. Но толком ничего не было решено. Если «Локомотив» не заинтересован в сотрудничестве, то Мануэл, естественно, имеет право искать другие варианты.

Ранее Барбоза сообщал, что в апреле «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт сроком на один год с понижением зарплаты на 40 процентов. Это не устраивает полузащитника, который хотел бы заключить соглашение на два сезона. (Юлия Яковлева).

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