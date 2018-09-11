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21:04 (мск), источник: ТАСС

Алексей Матюнин рассудит «Локомотив» и «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 сентября. Судья Алексей Матюнин из Москвы назначен главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России по футболу между столичными «Локомотивом» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Матюнина будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва), резервным судьей — Алексей Сухой (Люберцы). Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 14 сентября на стадионе «РЖД-Арена».

Матч «Рубин» — «Енисей» обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Уфа» — ЦСКА — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Арсенал» — «Крылья Советов» — Сергей Карасев (Москва), «Оренбург» — «Зенит» — Виталий Мешков (Дмитров), «Анжи» — «Краснодар» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Спартак» — «Ахмат» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), «Урал» — «Ростов» — Роман Галимов (Улан-Удэ).

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