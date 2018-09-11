Роман Широков: Ташаева нельзя называть предателем

Источник: РИА "Новости"

— В «Динамо» запустили свои карьеры Зобнин, Ташаев… Теперь они в «Спартаке». Пусть это вопрос не к вам…

— …Даже не потому, что это вопрос не ко мне. По Зобнину вопрос вообще не стоит: команда вылетела в ФНЛ, и он перешел в «Спартак» за достаточно хорошие деньги на тот момент.

— Хорошо, вопрос по Ташаеву. Это большая потеря для вас? Его можно было сохранить в команде?

— Если бы его можно было сохранить, мы бы его сохранили, но когда я стал заниматься делами, его переход был решенным делом. Со спортивной точки зрения, это, безусловно, потеря для «Динамо». Возможно, и игроку следовало бы на год задержаться в родном клубе. Если бы «Динамо» не вышло на новый уровень, можно было бы и рассматривать вариант его перехода, в том числе в «Спартак». Но здесь за этот год он бы окреп и стал бы совсем другим игроком. Его сторона приняла такое решение, и он ушел.

— Какие попытки со стороны клуба предпринимались, чтобы удержать Александра?

— С ним много разговаривал Дмитрий Валерьевич (Хохлов). Убедить, к сожалению, не удалось.

— Если смотреть сейчас, то Ташаев ошибся со своим решением?

— После шести туров делать какие-то выводы нельзя. И насколько я понимаю, у Ташаева была в этот период травма. Пройдет чемпионат, тогда можно делать какой-то вывод. Квинси ушел, он выздоровеет, возможно, будет больше игровой практики. И он сможет проявить себя более ярко, чем на данный момент.

— Вы можете назвать Ташаева предателем?