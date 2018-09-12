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13:16 (мск), источник: Sports.kz

«Чудеса техники от “Казахского Месси”». Появилось видео невероятного финта Сейдахмета

Молодой казахстанский форвард Еркебулан Сейдахмет во время очередного челленджа «Уфы» продемонстрировал необычный финт, передает Sports.kz.

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На официальном youtube-канале российского клуба было опубликовано очередное видео с участием Еркоша и его партнера по линии нападения Вячеслава Кротова под названием «Чудеса техники от «Казахского Месси». Футболисты выполняли различные трюки и отечественному вундеркинду удался необычный технический элемент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что видео было записано до того, как Еркебулан был вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Грузии (0:2) и Андорры (1:1). В обеих встречах Станимир Стоилов выпускал на поле Сейдахмета на последних минутах.

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