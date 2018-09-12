«Чудеса техники от “Казахского Месси”». Появилось видео невероятного финта Сейдахмета
Молодой казахстанский форвард Еркебулан Сейдахмет во время очередного челленджа «Уфы» продемонстрировал необычный финт, передает Sports.kz.
Молодой казахстанский форвард Еркебулан Сейдахмет во время очередного челленджа «Уфы» продемонстрировал необычный финт, передает Sports.kz.
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Стоит отметить, что видео было записано до того, как Еркебулан был вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Грузии (0:2) и Андорры (1:1). В обеих встречах Станимир Стоилов выпускал на поле Сейдахмета на последних минутах.