«Чудеса техники от “Казахского Месси”». Появилось видео невероятного финта Сейдахмета

На официальном youtube-канале российского клуба было опубликовано очередное видео с участием Еркоша и его партнера по линии нападения Вячеслава Кротова под названием «Чудеса техники от «Казахского Месси». Футболисты выполняли различные трюки и отечественному вундеркинду удался необычный технический элемент.

Стоит отметить, что видео было записано до того, как Еркебулан был вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Грузии (0:2) и Андорры (1:1). В обеих встречах Станимир Стоилов выпускал на поле Сейдахмета на последних минутах.