Почему Терри не в «Спартаке»

Источник: Reuters

В пятницу Джон Терри прошёл медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт», и уже в субботу должен был подписать контракт со «Спартаком».

Этого не случилось.

Почему? Пройдёмся по слухам и логически их разберем.

1. Игрок внезапно потребовал в два раза больше денег.

Зная именно футбольную принципиальность Терри, эту версию стыдно рассматривать.

2. «Спартак» вдвое сократил контрактное предложение.

Бред. Иначе мы бы не увидели Терри, напряжённо ожидающего визу в российском посольстве. Кстати, документы уже получены.

3. Технический директор Юхан Гераскин не предупредил клуб, что Терри может быть заявлен только с января. В итоге клуб отказался выплачивать сумму, а зять Леонида Федуна был уволен.

Ложь в обоих параграфах. Терри может быть заявлен «Спартаком» хоть завтра, а об уходе Гераскина было известно ещё месяц назад, хотя слухи о его судьбе в клубе ходили и намного раньше.

4. Терри подвергся критике СМИ и испытал политическое давление.

Смешно. Настолько, как если бы Головин переходил в «Челси», а мы бы с вами пугали его англо-саксонским заговором и стимулировали остаться в скрепах с Хосоновым и Чаловым. В английских СМИ этот переход оценивают с интересом.

5. После медобследования в «Спартаке» поняли, что Терри не стоит таких денег.

Странно.

Лично для меня удивительно, что игрок, чьи показатели оказались на уровне лучших игроков нашей лиги, вообще согласился на 2,5 миллиона без подъёмных. Уверен, в Китае ему бы упало в 2−3 раза больше.

Понятно, что Терри 37, но, сложно представить, сколько «Спартак» получит и в игровом, и в финансовом, и в репутационном, и традиционном, и в любом другом планах.

Можно, конечно, сочинять, что ажиотаж преувеличен, но за последние дни мне звонили человек 10, наблюдающих футбол «из космоса», и задавали один вопрос: «Где купить футболку Терри»?!

Теперь вернёмся к вопросу, почему же легенда британского футбола все ещё не в России. У меня есть догадка.

Буквально на днях у меня случайно состоялось несколько диалогов. С племянником, его зовут Харриссон — он родился и вырос в Англии, а в прошлом году мы вместе ходили на «Спартак».

Недавно моя тетя, Юля. — она преподаёт в Дареме — вновь привозила его в Москву.

— Харриссон, — спросил я. — Ты бы хотел здесь жить?!

Он подумал и ответил.

— Здесь нормально, но у меня же там друзья, футбол, театральная студия.

Харриссону 13. Столько же в следующем году исполнится близняшкам Терри — Джорди и Саммерз. Все лето-2018 Джон проводил с ними и назвал это время лучшим в своей жизни. И сейчас перед отцом выбор: отрывать ли детей от школы, футбола и друзей, либо бросить их в самый важный, переходный период взросления. Ведь если из Бирмингема до дома он ездил 2 часа, то с Москвой будет совсем другая история.

Направили меня в сторону семьи и британские журналисты из Москвы. Сразу после публикации фотографий из римский клиники, они начали строчить про главные скандалы, связанные с Терри — про налоги, расизм и, конечно, измену. Не будем вдаваться в подробности, но в 2010 году жена Терри забрала детей, и Джон слишком сильно старался, чтобы вернуться. С тех пор семья для него не то, что в приоритете. Мнение жены и детей — закон.

Итак, давайте ещё раз рассчитаем условия.

Терри и «Спартак» устраивают финансы.

Джон сам идёт за российской визой, что подтверждает его личный интерес в переезде в Россию.

РФС готов идти навстречу, а британские СМИ не критикуют капитана сборной Англии.

Он вроде бы соглашается подписать контракт, наверняка получая и одобрение жены.

И в какой ситуации все может рухнуть со 100 процентов до 10?! Когда в последний момент обо всем узнают дети. От них же всегда все держат в тайне до последнего.

Им вряд ли объяснишь, что в России есть отличные британские школы при посольстве.

Их вряд успокоишь, сказав, что любимый папа будет иногда приезжать.

Им точно не нужны ни «Спартак», ни эти европейские амбиции, ни 2,5 миллиона.

Похоже, у Джона есть два дня на очень сложное решение.

И, каким бы оно ни было, лично я точно не буду оценивать ни его, ни клуб, а пойду и сделаю спартаковскую футболку с Терри на спине.

Зафиксирую исторический эпизод, который никогда не представлялся возможным!