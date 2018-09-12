Смолов тренируется без ограничений и может сыграть с «Динамо»
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе в преддверии матча седьмого тура Российской
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе в преддверии матча седьмого тура Российской
В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол. Нападающий получил ушиб коленного сустава в игре шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам», — говорится в заявлении.
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«Локомотив» и «Динамо» сыграют 14 сентября на стадионе «РЖД-Арена», начало матча — 19:30 мск. По традиции, на территории перед стадионом в преддверии матча будет организована обширная развлекательная программа, главной частью которой станет выступление российского музыканта Noize MC.
После шести туров «Локомотив» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Динамо» девять баллов после шести игр, команда расположилась на седьмой строчке.