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18:47 (мск), источник: ТАСС

Смолов тренируется без ограничений и может сыграть с «Динамо»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе в преддверии матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Локомотива».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол. Нападающий получил ушиб коленного сустава в игре шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам», — говорится в заявлении.

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Локомотив
-Динамо-

По сообщениям пресс-службы клуба, в расположение «Локомотива» вернулись российский вратарь Гильерме, грузинский защитник Соломон Кверквелия, российский защитник Михаил Лысов и перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, которые принимали участие в матчах своих национальных сборных. Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прибудет в расположение московской команды в четверг. Под вопросом находится участие в матче с «Динамо» польского полузащитника Мацея Рыбуса, который продолжает восстановление после травмы.

«Локомотив» и «Динамо» сыграют 14 сентября на стадионе «РЖД-Арена», начало матча — 19:30 мск. По традиции, на территории перед стадионом в преддверии матча будет организована обширная развлекательная программа, главной частью которой станет выступление российского музыканта Noize MC.

После шести туров «Локомотив» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Динамо» девять баллов после шести игр, команда расположилась на седьмой строчке.

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