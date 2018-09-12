Что произошло в топ-клубах, пока играла сборная
«Спартак» работал без выходных и уговаривал Терри, «Зенит» повстречался с Аршавиным, ЦСКА проверил японского новичка, «Локо» нашел нового артиста.
«Спартак» работал без выходных и уговаривал Терри, «Зенит» повстречался с Аршавиным, ЦСКА проверил японского новичка, «Локо» нашел нового артиста.
Несмотря на перерыв и всеобщее внимание к сборной России, жизнь в ведущих клубах российского чемпионата не остановилась.
Начнем с действующего чемпиона.
— Главный тренер Юрий Семин стал участником телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Вместе с 71-летним тренером на вопросы отвечал известный актер и болельщик московской команды Валерий Баринов. К сожалению, тандем не выиграл ничего — срезался на вопросе о Владимире Высоцком. До этого Семин и Баринов правильно ответили на девять вопросов.
— Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локо» Мануэла Фернандеша, сообщил, что футболист может покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна. Дело в нежелании «железнодорожников» подписывать новый контракт. «Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет — тогда скажите, на каких условиях отпустите игрока. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз “Локомотив” на него не рассчитывает».
— Известный российский музыкант Noize MC выступит перед матчем 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (14 сентября, 19:30). Практика приглашать знаменитых артистов перед матчами стала фирменным знаком «Локо». Так клуб надеется привлечь на стадион больше зрителей. Матч состоится в пятницу, 14 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.
— Полузащитник Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в августе. В голосовании болельщиков польский хавбек набрал 59,9% голосов, опередив голкипера Гильерме (2-е место, 29,8%) и защитника Соломона Кверквелию (3-е место, 4,5%). В пяти турах РПЛ Крыховяк отметился забитым мячом, голевой передачей и заработанным пенальти.
— Комиссия УЕФА завершила инспекцию стадиона «Лужники» на предмет проведения на арене матчей Лиги чемпионов. ЦСКА обратился в организацию с просьбой разрешить проводить домашние матчи группового этапа турнира сезона-2018/19 на этом стадионе. Решение будет принято по итогам инспекции. В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет дома с «Реалом» (2 октября), «Ромой» (7 ноября) и «Викторией» Пльзень (27 ноября).
— Вместе с тем генеральный директор армейцев Роман Бабаев сказал, что клуб не рассматривает возможность проведения в «Лужниках» дерби против «Спартака» 23 сентября, в воскресенье. «Это крайне сложно и маловероятно. Здесь немного другая ситуация, в отличие от Лиги чемпионов, по всем понятным причинам».
— К слову, стартовала свободная продажа билетов на этот самый матч. Самый дешевый билет на игру обойдется в 1500 рублей, самый дорогой (не считая VIP-категорию) — 4500. В гостевой сектор билеты стоят 1500 рублей и реализуются «Спартаком». Начало дерби — в 19:00 мск.
— В товарищеском матче с тульским «Арсеналом» ЦСКА потерпел поражение — 1:2. Гол у армейцев забил Эрнандес с пенальти. Также в составе дебютировал японский новичок Такума Нисимура (нападающий, 21 год). Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что азиатский форвард смотрелся неплохо. «Он хорошо вступал в отбор, правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом. Как только он устал, то, конечно, пошли ошибки, но тем не менее мы посмотрели на него в боевых условиях».
— К матчу 7-го тура
— Сага всех этих дней — переговоры с 37-летним защитником Джоном Терри. С бывшим футболистом «Челси» и сборной Англии уже согласовали контракт, ему выдали российскую визу, однако в последний момент он отказался по ряду причин — в том числе и семейных.
— Переговоры с Терри не мешали главному тренеру Массимо Каррере вести активную жизнь. Он успел посетить музей «Спартака» и дать интервью авторитетной итальянской газете Gazzetta dello Sport. Ключевой момент — готовность итальянца
— Список Б (молодые воспитанники клуба) для заявки на групповой этап Лиги Европы был отправлен в УЕФА. В него вошли шесть игроков: Александр Максименко, Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Данил Полубояринов.
— Защитник Самюэль Жиго, перенесший операцию на передней крестообразной связке колена, уже приступил к активной реабилитации. В течение ближайших двух недель, до снятия швов, французский футболист будет восстанавливаться в римской клинике «Вилла Стюарт». Жиго получил травму 2 сентября в матче 6-го тура против «Зенита» (0:0). На полное его выздоровление может потребоваться до шести месяцев.
— Нападающий Артем Дзюба, несмотря на то, что получил повреждение в матче за сборную России против Турции, сможет выйти на поле в игре 7-го тура РПЛ против «Оренбурга». Проблемы со спиной не должны помешать Дзюбе, так как спазм носил кратковременный характер. Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.
— Не утихают слухи об уходе полузащитника Леандро Паредеса. Им якобы интересуется «Милан». Однако агент игрока Пабло Саббаг успокоил общественность. По его словам, хавбек пока не готов уходить из «Зенита».
— Самый статусный новичок команды — 32-летний итальянец Клаудио Маркизио — назвал свою личную задачу в «Зените». «Раз в год выигрывать как минимум один трофей. За эти два года я хочу выиграть все, что можно, и вернуться в Лигу чемпионов».
— В Питере успели провести игру, которая собрала аудиторию, достойную и сборной России. Около 40 тысяч человек пришли посмотреть товарищеский матч «Зенит» — «Кайрат» (1:0). В составе казахстанской команды сыграл бывший игрок «Зенита», легенда клуба Андрей Аршавин. В этой же игре впервые в составе петербургской команды на поле вышел Маркизио — это случилось на 82-й минуте встречи.