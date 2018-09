Что произошло в топ-клубах, пока играла сборная

View this post on Instagram

Перед матчем с «Динамо» будем устраивать дестрой (в рамках Конституции РФ), увидим, как классно на Марсе и, конечно, напомним, что у нас всё будет не как у всех! Да-да, перед #ЛокоДинамо на площади «РЖД Арены» будем прикалываться вместе с @noizemc. Вспоминайте любимые хиты и готовьтесь зажигать с 18:00! Билеты онлайн на сайте tickets.fclm.ru – прямая ссылка в описании профиля @fclokomotiv.