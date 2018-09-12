Что произошло в топ-клубах, пока играла сборная

Несмотря на перерыв и всеобщее внимание к сборной России, жизнь в ведущих клубах российского чемпионата не остановилась. Где-то затихла, а где-то, наоборот, бьет ключом. Чтобы не путать читателей, воздержимся от оценок и комментариев, вместо этого — просто дайджест.

Начнем с действующего чемпиона.

«Локомотив»

— Главный тренер Юрий Семин стал участником телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Вместе с 71-летним тренером на вопросы отвечал известный актер и болельщик московской команды Валерий Баринов. К сожалению, тандем не выиграл ничего — срезался на вопросе о Владимире Высоцком. До этого Семин и Баринов правильно ответили на девять вопросов.

— Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локо» Мануэла Фернандеша, сообщил, что футболист может покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна. Дело в нежелании «железнодорожников» подписывать новый контракт. «Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет — тогда скажите, на каких условиях отпустите игрока. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз “Локомотив” на него не рассчитывает».

— Известный российский музыкант Noize MC выступит перед матчем 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (14 сентября, 19:30). Практика приглашать знаменитых артистов перед матчами стала фирменным знаком «Локо». Так клуб надеется привлечь на стадион больше зрителей. Матч состоится в пятницу, 14 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnZCyEeg09u/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnZCyEeg09u/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Да-да, перед #ЛокоДинамо на площади «РЖД Арены» будем прикалываться вместе с @noizemc. Вспоминайте любимые хиты и готовьтесь зажигать с 18:00! Билеты онлайн на сайте tickets.fclm.ru – прямая ссылка в описании профиля @fclokomotiv.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Локомотив»</a> (@fclokomotiv) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-06T16:25:57+00:00">Sep 6, 2018 at 9:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Полузащитник Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в августе. В голосовании болельщиков польский хавбек набрал 59,9% голосов, опередив голкипера Гильерме (2-е место, 29,8%) и защитника Соломона Кверквелию (3-е место, 4,5%). В пяти турах РПЛ Крыховяк отметился забитым мячом, голевой передачей и заработанным пенальти.

ЦСКА

— Комиссия УЕФА завершила инспекцию стадиона «Лужники» на предмет проведения на арене матчей Лиги чемпионов. ЦСКА обратился в организацию с просьбой разрешить проводить домашние матчи группового этапа турнира сезона-2018/19 на этом стадионе. Решение будет принято по итогам инспекции. В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет дома с «Реалом» (2 октября), «Ромой» (7 ноября) и «Викторией» Пльзень (27 ноября).

— Вместе с тем генеральный директор армейцев Роман Бабаев сказал, что клуб не рассматривает возможность проведения в «Лужниках» дерби против «Спартака» 23 сентября, в воскресенье. «Это крайне сложно и маловероятно. Здесь немного другая ситуация, в отличие от Лиги чемпионов, по всем понятным причинам».

— К слову, стартовала свободная продажа билетов на этот самый матч. Самый дешевый билет на игру обойдется в 1500 рублей, самый дорогой (не считая VIP-категорию) — 4500. В гостевой сектор билеты стоят 1500 рублей и реализуются «Спартаком». Начало дерби — в 19:00 мск.

— В товарищеском матче с тульским «Арсеналом» ЦСКА потерпел поражение — 1:2. Гол у армейцев забил Эрнандес с пенальти. Также в составе дебютировал японский новичок Такума Нисимура (нападающий, 21 год). Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что азиатский форвард смотрелся неплохо. «Он хорошо вступал в отбор, правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом. Как только он устал, то, конечно, пошли ошибки, но тем не менее мы посмотрели на него в боевых условиях».

«Спартак»

— К матчу 7-го тура премьер-лиги против «Ахмата» красно-белые готовятся без выходных. Капитан Денис Глушаков в начале недели тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом». Игра состоится на «Открытие Арене» в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnjTW8elhSh/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnjTW8elhSh/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Желаю тебе побед и удачи во всем#спорт #футбол #фигурноекатание #глушаков #медведева #repost #moscow #russia #sport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/glushak8/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Glushakov</a> (@glushak8) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-10T16:03:12+00:00">Sep 10, 2018 at 9:03am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сага всех этих дней — переговоры с 37-летним защитником Джоном Терри. С бывшим футболистом «Челси» и сборной Англии уже согласовали контракт, ему выдали российскую визу, однако в последний момент он отказался по ряду причин — в том числе и семейных.

— Переговоры с Терри не мешали главному тренеру Массимо Каррере вести активную жизнь. Он успел посетить музей «Спартака» и дать интервью авторитетной итальянской газете Gazzetta dello Sport. Ключевой момент — готовность итальянца когда-нибудь вернуться в родной город Бергамо. «Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию. Но если позвонят из Бергамо, от такого никогда не смог бы отказаться. Давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим».

— Список Б (молодые воспитанники клуба) для заявки на групповой этап Лиги Европы был отправлен в УЕФА. В него вошли шесть игроков: Александр Максименко, Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Данил Полубояринов.

— Защитник Самюэль Жиго, перенесший операцию на передней крестообразной связке колена, уже приступил к активной реабилитации. В течение ближайших двух недель, до снятия швов, французский футболист будет восстанавливаться в римской клинике «Вилла Стюарт». Жиго получил травму 2 сентября в матче 6-го тура против «Зенита» (0:0). На полное его выздоровление может потребоваться до шести месяцев.

«Зенит»

— Нападающий Артем Дзюба, несмотря на то, что получил повреждение в матче за сборную России против Турции, сможет выйти на поле в игре 7-го тура РПЛ против «Оренбурга». Проблемы со спиной не должны помешать Дзюбе, так как спазм носил кратковременный характер. Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bnj1B0YlxSZ/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnj1B0YlxSZ/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/artem.dzyuba/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Artem Dzyuba</a> (@artem.dzyuba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-10T20:57:24+00:00">Sep 10, 2018 at 1:57pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не утихают слухи об уходе полузащитника Леандро Паредеса. Им якобы интересуется «Милан». Однако агент игрока Пабло Саббаг успокоил общественность. По его словам, хавбек пока не готов уходить из «Зенита».

— Самый статусный новичок команды — 32-летний итальянец Клаудио Маркизио — назвал свою личную задачу в «Зените». «Раз в год выигрывать как минимум один трофей. За эти два года я хочу выиграть все, что можно, и вернуться в Лигу чемпионов».

— В Питере успели провести игру, которая собрала аудиторию, достойную и сборной России. Около 40 тысяч человек пришли посмотреть товарищеский матч «Зенит» — «Кайрат» (1:0). В составе казахстанской команды сыграл бывший игрок «Зенита», легенда клуба Андрей Аршавин. В этой же игре впервые в составе петербургской команды на поле вышел Маркизио — это случилось на 82-й минуте встречи.