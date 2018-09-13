Терри не приедет: что делать «Спартаку»?

Источник: Reuters

Это был настоящий детектив, чем-то напоминающий историю перехода в «Спартак» из «Милана» форварда Луиза Адриану. Только на этот раз финал — не радостный.

В среду о развязке в деле перехода Терри в «Спартак» сообщали разное. Днем от инсайдеров, близких к «Спартаку», и от источников в окружении самого Джона, поступали противоречивые сообщения — он согласился/отказался, он думает/вот-вот решит. В какой-то момент появилась информация о том, что Джон улетел в Москву на частном самолете и вот-вот приземлится в Шереметьево.

А около 19.00 по Москве Терри сделал в своем Инстаграме заявление — он остается в Англии.

— После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения «Спартака», — написал Терри. — Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, «Спартак».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnofRuRhgEP/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnofRuRhgEP/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we’ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak @fcsm_official</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/johnterry.26/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> John Terry</a> (@johnterry.26) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-12T16:23:32+00:00">Sep 12, 2018 at 9:23am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В среду днем комментарий «СЭ» дал агент Марко Трабукки, который вел переговоры с Терри.

— Переговоры закончились, — сказал Трабукки еще до того, как Терри сделал заявление. — Во вторник игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.

— В чем главная сложность?

— Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.

Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

Собственно, через некоторое время слова агента подтвердил и сам Терри.

Напомним, по информации «СЭ», игрок и клуб подписали годичный контракт, который позволял и клубу, и игроку отозвать подписи. В итоге Терри решил не лететь в Россию.

Джон Терри остается дома с семьей | Источник: Reuters

Красно-белые оказались в непростой ситуации. Из-за травм выбыли Жиго (6 месяцев) и Кутепов (2 месяца), и в распоряжении Массимо Карреры два центральных защитника — Джикия и Боккетти. Кроме того, есть несколько молодых футболистов из «Спартака-2», на которых, судя по успешному выступлению Рассказова и Ломовицкого, также можно рассчитывать.

Но у «Спартака» до зимней паузы впереди 11 туров чемпионата, три матча Кубка (впрочем, в случае вылета их может быть два или даже один), плюс шесть туров Лиги Европы — итого 20 игр. Кутепов вернется к концу октября, и не факт, что сразу будет готов играть.

Получается, на очень напряженный период у красно-белых очень ограниченная обойма на а) весьма травматичную позицию и б) возможны дисквалификации.

На то, чтобы попытаться найти новичка, у красно-белых есть ровно два дня. Напомню, до 14 сентября любой клуб РПЛ может обратиться в комитет РФС по статусу игроков с просьбой заявить футболиста вне трансферного окна. Далее — заявка, которую можно осуществить до 30 сентября. Контракт новичка с клубом должен был истечь в период последнего трансферного окна — то есть с 11 июня по 31 августа. Кстати, переход Терри этому условию соответствовал.

Сейчас, при всей ограниченности по времени, выбор есть — футболистов (и весьма качественных), оказавшихся без клуба, более чем достаточно.