Терри не приедет: что делать «Спартаку»?
37-летний
37-летний
Это был настоящий детектив,
В среду о развязке в деле перехода Терри в «Спартак» сообщали разное. Днем от инсайдеров, близких к «Спартаку», и от источников в окружении самого Джона, поступали противоречивые сообщения — он согласился/отказался, он думает/вот-вот решит. В
— После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения «Спартака», — написал Терри. — Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, «Спартак».
В среду днем комментарий «СЭ» дал агент Марко Трабукки, который вел переговоры с Терри.
— Переговоры закончились, — сказал Трабукки еще до того, как Терри сделал заявление. — Во вторник игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.
— В чем главная сложность?
— Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.
Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.
Собственно, через некоторое время слова агента подтвердил и сам Терри.
Напомним, по информации «СЭ», игрок и клуб подписали годичный контракт, который позволял и клубу, и игроку отозвать подписи. В итоге Терри решил не лететь в Россию.
Но у «Спартака» до зимней паузы впереди 11 туров чемпионата, три матча Кубка (впрочем, в случае вылета их может быть два или даже один), плюс шесть туров Лиги Европы — итого 20 игр. Кутепов вернется к концу октября, и не факт, что сразу будет готов играть.
Получается, на очень напряженный период у
На то, чтобы попытаться найти новичка, у
Сейчас, при всей ограниченности по времени, выбор есть — футболистов (и весьма качественных), оказавшихся без клуба, более чем достаточно.
Вопрос в том, решит ли «Спартак» подстраховаться или доверится молодым?