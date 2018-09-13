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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Терри не приедет: что делать «Спартаку»?

37-летний экс-защитник сборной Англии и «Челси» принял решение не переходить в «Спартак». На то, чтобы решить проблему с поиском центрального защитника, у красно-белых есть 48 часов.

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Источник: Reuters

Это был настоящий детектив, чем-то напоминающий историю перехода в «Спартак» из «Милана» форварда Луиза Адриану. Только на этот раз финал — не радостный.

В среду о развязке в деле перехода Терри в «Спартак» сообщали разное. Днем от инсайдеров, близких к «Спартаку», и от источников в окружении самого Джона, поступали противоречивые сообщения — он согласился/отказался, он думает/вот-вот решит. В какой-то момент появилась информация о том, что Джон улетел в Москву на частном самолете и вот-вот приземлится в Шереметьево.

А около 19.00 по Москве Терри сделал в своем Инстаграме заявление — он остается в Англии.

— После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения «Спартака», — написал Терри. — Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, «Спартак».

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В среду днем комментарий «СЭ» дал агент Марко Трабукки, который вел переговоры с Терри.

— Переговоры закончились, — сказал Трабукки еще до того, как Терри сделал заявление. — Во вторник игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.

— В чем главная сложность?

— Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.

Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

Собственно, через некоторое время слова агента подтвердил и сам Терри.

Напомним, по информации «СЭ», игрок и клуб подписали годичный контракт, который позволял и клубу, и игроку отозвать подписи. В итоге Терри решил не лететь в Россию.

Джон Терри остается дома с семьей | Источник: Reuters

Красно-белые оказались в непростой ситуации. Из-за травм выбыли Жиго (6 месяцев) и Кутепов (2 месяца), и в распоряжении Массимо Карреры два центральных защитника — Джикия и Боккетти. Кроме того, есть несколько молодых футболистов из «Спартака-2», на которых, судя по успешному выступлению Рассказова и Ломовицкого, также можно рассчитывать.

Но у «Спартака» до зимней паузы впереди 11 туров чемпионата, три матча Кубка (впрочем, в случае вылета их может быть два или даже один), плюс шесть туров Лиги Европы — итого 20 игр. Кутепов вернется к концу октября, и не факт, что сразу будет готов играть.

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Получается, на очень напряженный период у красно-белых очень ограниченная обойма на а) весьма травматичную позицию и б) возможны дисквалификации.

На то, чтобы попытаться найти новичка, у красно-белых есть ровно два дня. Напомню, до 14 сентября любой клуб РПЛ может обратиться в комитет РФС по статусу игроков с просьбой заявить футболиста вне трансферного окна. Далее — заявка, которую можно осуществить до 30 сентября. Контракт новичка с клубом должен был истечь в период последнего трансферного окна — то есть с 11 июня по 31 августа. Кстати, переход Терри этому условию соответствовал.

Сейчас, при всей ограниченности по времени, выбор есть — футболистов (и весьма качественных), оказавшихся без клуба, более чем достаточно.

Вопрос в том, решит ли «Спартак» подстраховаться или доверится молодым?

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