Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» оценил несостоявшийся трансфер Джона Терри в стан
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» оценил несостоявшийся трансфер Джона Терри в стан
Эксперт считает, что переход англичанина мог бы положительно сказаться на российском чемпионате. Вместо Терри Мостовой предложил команде Массимо Карреры взять Сергея Игнашевича, который ранее завершил карьеру игрока в возрасте 38 лет.
«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в “Спартаке”. Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил», — заявил Мостовой.