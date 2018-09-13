Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича

Эксперт считает, что переход англичанина мог бы положительно сказаться на российском чемпионате. Вместо Терри Мостовой предложил команде Массимо Карреры взять Сергея Игнашевича, который ранее завершил карьеру игрока в возрасте 38 лет.

«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в “Спартаке”. Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил», — заявил Мостовой.