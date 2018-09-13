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00:29 (мск), источник: Газета.Ру

Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» оценил несостоявшийся трансфер Джона Терри в стан красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что переход англичанина мог бы положительно сказаться на российском чемпионате. Вместо Терри Мостовой предложил команде Массимо Карреры взять Сергея Игнашевича, который ранее завершил карьеру игрока в возрасте 38 лет.

«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в “Спартаке”. Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил», — заявил Мостовой.

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