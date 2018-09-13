Александр Кержаков: Моя зарплата в «Зените» сократилась в пять или шесть раз
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какие функции он выполняет в клубе.
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какие функции он выполняет в клубе.
— Месяц назад вы обронили в интервью: «Я вроде остался в структуре “Зенита”, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было». Сейчас ясности больше?
— Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по
— Зарплату в клубе уже не получаете?
— Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.