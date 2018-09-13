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00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Кержаков: Моя зарплата в «Зените» сократилась в пять или шесть раз

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какие функции он выполняет в клубе.

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Источник: РИА "Новости"

— Месяц назад вы обронили в интервью: «Я вроде остался в структуре “Зенита”, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было». Сейчас ясности больше?

— Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей «Зенита» это будет интересно. Пожалуй, все.

— Зарплату в клубе уже не получаете?

— Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.

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