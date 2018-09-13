Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия0
Аргентина0
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия5
Сальвадор0
Футбол. Сборные
12.09
США1
Мексика0
Футбол. Сборные
12.09
Панама0
Венесуэла2
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Премьер-лига
14.09
Локомотив
Динамо
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
10:43 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» завершил предпроектную работу по строительству крыши на «РЖД-Арене»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Локомотив» завершило предпроектную работу по возведению крыши на стадионе «РЖД-Арена». Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Илья Геркус.

Наверх

Ранее Геркус сообщал ТАСС, что стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на столичном стадионе «РЖД-Арена» составит около 1,5 млрд рублей.

«Мы закончили, по сути, предпроектную работу. У нас есть несколько вариантов развития стадиона в плане достройки и перестройки, сейчас будем это обсуждать на совете директоров. Есть два этапа: закрытие фасадов и строительство крыши», — ответил Геркус на вопрос о сроках строительства выдвижной крыши.

«Есть несколько вариантов строительства новых опор, на которых она будет держаться. В любом случае, сначала мы говорим о том, что надо делать контур фасада, который закрывает наши открытые галереи, чтобы внутри них было тепло. Потом уже дальше последует возведение опор. Скорее всего, речь идет о четырех угловых опорах, на них подвешивается зонтичная крыша, которая раскрывается. Мы просто берем и покупаем такой зонтик, который раскрывается и убирается», — добавил Геркус.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Прошлым летом стадион был реконструирован и переименован в «РЖД-Арену». Вместимость стадиона после реконструкции составила 27 320 зрителей.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Терри к нам не приедет: что делать «Спартаку»?
Александр Кержаков: Зарплата в «Зените» сократилась в 5-6 раз
СКА нанес «Йокериту» первое поражение в новом сезоне КХЛ
Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с Поветкиным
Сборная России по баскетболу начинает второй раунд отбора к ЧМ
Александр Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича
Роналдо хочет арендовать игрока у мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь