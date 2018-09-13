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11:54 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник сборной России Кудряшов пропустит две недели из-за травмы

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов пропустит две недели из-за травмы, заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

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Источник: РИА "Новости"

Кудряшов получил травму в товарищеской игре сборных России и Чехии (5:1).

«Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с “Енисеем” Ибрагим Цаллагов», — сказал Бердыев журналистам.

«Рубин» в ближайшем матче в рамках 7-го тура РПЛ 15 сентября дома сыграет с красноярским «Енисеем».

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