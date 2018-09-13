Защитник сборной России Кудряшов пропустит две недели из-за травмы
КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов пропустит две недели
КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов пропустит две недели
Кудряшов получил травму в товарищеской игре сборных России и Чехии (5:1).
«Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с “Енисеем” Ибрагим Цаллагов», — сказал Бердыев журналистам.
«Рубин» в ближайшем матче в рамках 7-го тура РПЛ 15 сентября дома сыграет с красноярским «Енисеем».