Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри? Главный кандидат — Петкович
Кроме хайпа, английский ветеран ничего бы и не дал команде Карреры.
Кроме хайпа, английский ветеран ничего бы и не дал команде Карреры.
Абсолютно все: от болельщиков до главного акционера «Спартака» были воодушевлены идеей увидеть легендарного Терри в
На сегодня у «Спартака» нет плана «Б». Теоретически руководство
Кто виноват в том, что трансфер в итоге не состоялся? А зачем вообще искать виноватых? В конце концов, отсутствие Терри даст лишний шанс молодым или «игрокам-приведениям» проявить себя. Одним из таких счастливчиков может стать Марко Петкович. На тренировках Каррера наигрывает в роли центрального защитника именно серба.
Боккетти, Джикия, Мамин, экстренно переученный Петкович, универсальный Зобнин — этого ресурса должно хватить. До выздоровления Кутепова москвичи проведут 10−12 матчей.
Менеджмент «Спартака» стал не первым в России, кого кинул Терри. Перед чемпионатом мира Терри должен был приехать в Москву на спонсорские мероприятие. Хотя Джон до последнего уверял организаторов, что все будет хорошо, и он исполнит все взятые на себя обязательства, в Москве он так и не появился.
Между неприветливой российской неизвестностью и комфортом семьи Терри выбрал второе. Заслуженный английский ветеран имел на это полное право. Правда, в наших глазах он уже не останется тем сумасшедшим Терри, который готов в ноябре гулять в шортах по Красной площади.