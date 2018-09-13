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12:57 (мск), источник: Sport24

Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри? Главный кандидат — Петкович

Кроме хайпа, английский ветеран ничего бы и не дал команде Карреры.

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Источник: РИА "Новости"

Абсолютно все: от болельщиков до главного акционера «Спартака» были воодушевлены идеей увидеть легендарного Терри в красно-белой футболке. На подписание контракта с англичанином были брошены все силы. После утечки информации в СМИ к переговорам подключился весь менеджерский состав, которым располагает Федун. Трабукки и Измайлов пытались уговорить Терри до последнего. Не получилось.

На сегодня у «Спартака» нет плана «Б». Теоретически руководство красно-белых может собраться в четверг и экстренно закрыть позицию кем-то из не приоритетных вариантов. Но есть ли в этом смысл?

Кто виноват в том, что трансфер в итоге не состоялся? А зачем вообще искать виноватых? В конце концов, отсутствие Терри даст лишний шанс молодым или «игрокам-приведениям» проявить себя. Одним из таких счастливчиков может стать Марко Петкович. На тренировках Каррера наигрывает в роли центрального защитника именно серба.

Боккетти, Джикия, Мамин, экстренно переученный Петкович, универсальный Зобнин — этого ресурса должно хватить. До выздоровления Кутепова москвичи проведут 10−12 матчей.

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Менеджмент «Спартака» стал не первым в России, кого кинул Терри. Перед чемпионатом мира Терри должен был приехать в Москву на спонсорские мероприятие. Хотя Джон до последнего уверял организаторов, что все будет хорошо, и он исполнит все взятые на себя обязательства, в Москве он так и не появился.

Между неприветливой российской неизвестностью и комфортом семьи Терри выбрал второе. Заслуженный английский ветеран имел на это полное право. Правда, в наших глазах он уже не останется тем сумасшедшим Терри, который готов в ноябре гулять в шортах по Красной площади.

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