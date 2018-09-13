«Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак»

Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ- Арена». Встреча начнется в 19:00 мск. Комментировать игру в студии будет Юрий Розанов, с бровки — Константин Генич. Денис Казанский будет ведущим студии перед матчем.

Специально к игре телеканал запустил ряд промо-роликов. На телеканале «Матч Премьер» будет запущен промо-ролик под названием «Русское народное дерби». Видео сделано под песню, написанную специально к матчу.

«В главном промо-ролике “Шедевр” использованы фотографии и видео знаковых моментов дерби прошлых лет. В ролике “23 сентября” обыгрывается значимость даты. Во Франции — это день гастрономии, в США — день жевательной резинки, а в России — это день дерби ЦСКА — “Спартак”. Основой сюжета других промо послужили мотивы эпоса и виртуальная дуэль между тренерами и игроками», — сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что трансляции всех матчей между командами, входящими в пятерку лучших в Российской премьер-лиге, равномерно распределены в расписании телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Если игра первого круга между клубами показана в эфире «Матч ТВ», то встреча второго круга будет транслироваться только в эфире «Матч Премьер». Если же в первом круге игру показывал «Матч Премьер», то во втором круге ее будет транслировать «Матч ТВ».

В седьмом туре «Матч ТВ» покажет встречи между казанским «Рубином» и красноярским «Енисеем» (15 сентября), а также между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» (17 сентября). В восьмом туре, помимо столичного дерби, в эфире федерального канала будет показана игра московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» (22 сентября). 29 сентября телеканал будет транслировать матч девятого тура РПЛ «Урал» — «Арсенал», 6 октября — встречу 10-го тура «Ростов» — «Оренбург», 7 октября — игру 10-го тура ЦСКА — «Локомотив».