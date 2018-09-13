Глушаков вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Ахматом»

Как отмечается в сообщении на сайте «Спартака», в тренировке в четверг приняли участие футболисты, вернувшиеся из сборных. «В общей группе занимался капитан «Спартака» Денис Глушаков, которому больше не мешают последствия травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом», — говорится в сообщении.