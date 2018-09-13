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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Глушаков вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Ахматом»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков приступил к тренировкам в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении на сайте «Спартака», в тренировке в четверг приняли участие футболисты, вернувшиеся из сборных. «В общей группе занимался капитан «Спартака» Денис Глушаков, которому больше не мешают последствия травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что защитник Николай Рассказов, выступавший за молодежную сборную России, и полузащитник Ивелин Попов, игравший за национальную команду Болгарии, работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций. По индивидуальному графику продолжает набирать форму хавбек Жано Ананидзе.

Матч седьмого тура Российский премьер-лиги «Спартак» — «Ахмат» состоится в Москве в воскресенье.

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