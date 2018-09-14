«Локомотив» — фаворит московского дерби

Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» начал сезон в статусе действующего чемпиона страны, но к седьмому туру уже потерял много очков. Достаточно сказать, что первый гол в этом чемпионате России команда Юрия Сёмина забила лишь в четвёртом туре и сейчас, после шести игр, «железнодорожники» идут на восьмом месте в турнирной таблице и отстают от лидера, «Зенита», на 8 очков. Коэффициент на то, что «Локомотив» возьмёт титул равняется 20. Столичное «Динамо» в прошлом сезоне до последнего боролось за сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. Но сейчас располагается на строчку выше «Локомотива» в турнирной таблице.

При этом, несмотря на неудачный старт, именно «железнодорожники» являются фаворитами предстоящего матча. Коэффициент на их победу — 2,00, тогда как успех бело-голубых оценивается в два с небольшим раза ниже — 4,40. Коэффициент на ничью — 3,25. Клиенты БК «Лига Ставок» также верят в победу «Локомотива»: на этот исход заключено 77% пари. 17% считают, что в матче будет ничья и лишь 6%, что победит «Динамо». Говорит за «Локомотив» и история противостояния с «Динамо»: бело-голубые не могут взять верх над «железнодорожниками» на протяжении восьми матчей подряд. Последний раз «Динамо» обыгрывало «Локомотив» в марте 2013-го года.

На первый взгляд в пятницу на «РЖД Арене» не стоит ждать результативного футбола. «Локомотив» за шесть матчей забил четыре гола и столько же пропустил (среднее количество мячей в играх команды в этом сезоне — 1,33). Немногим лучше ситуация у «Динамо»: разница голов 8−4 и средний показатель в 2 гола за игру. Однако последние три встречи между этими соперникам оказывались очень зрелищными. В прошлом сезоне «Локомотив» дважды разгромил «Динамо», со счётом 3:0 в первом круге и 4:0 во втором. А в сезоне 2015/2016, по итогам которого бело-голубые впервые в истории покинули элитный дивизион, они два раза сыграли с «Локомотивом» вничью (1:1 и 2:2).

И всё же букмекеры отталкиваются от последних результатов команд, а не от истории противостояния. Коэффициент на «тотал больше 2,5» (то есть в матче будет забито 3 и более голов) равняется 2,70. То, что «Динамо» и «Локомотив» забьют на двоих два или менее голов — 1,50.