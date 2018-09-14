Массимо Каррера: Искать замену Терри уже поздно. Смотрим варианты среди молодежи
Главный тренер «Спартака» специально для «СЭ» высказал свое видение ситуации вокруг несостоявшегося трансфера Джона Терри.
Главный тренер «Спартака» специально для «СЭ» высказал свое видение ситуации вокруг несостоявшегося трансфера Джона Терри.
В среду вечером 37-летний английский защитник отказался от перехода в «Спартак», заявив о неготовности к переезду по семейным причинам. Заявление Терри было максимально корректным, защитник поблагодарил переговорщиков со стороны
— У «Спартака» остались сутки на то, чтобы найти
— Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи.
— Терри в «Спартаке» — что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?
— Выбрал Джона, потому что был уверен — он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте (экс-главный тренер «Челси», с которым Массимо работал долгое время в «Ювентусе» и сборной Италии. — Прим. «СЭ»). Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.
— Неприход Терри, учитывая всю ситуацию на позиции центрального защитника, — трагедия?
— Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее.
— Для вас понятны причины его отказа от перехода —
— Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определенных моментах сделать выбор еще сложнее.
После травм Самюэля Жиго и Ильи Кутепова в основном составе «Спартака» осталось два центральных защитника — Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия. Также Массимо Каррера может рассчитывать на троих футболистов, играющих в центре обороны в «Спартаке-2», — это Илья Гапонов, Александр Лихачев и Артем Мамин.