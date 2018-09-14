Массимо Каррера: Искать замену Терри уже поздно. Смотрим варианты среди молодежи

Источник: Спорт-Экспресс

В среду вечером 37-летний английский защитник отказался от перехода в «Спартак», заявив о неготовности к переезду по семейным причинам. Заявление Терри было максимально корректным, защитник поблагодарил переговорщиков со стороны красно-белых за профессионализм. У красно-белых на возможный поиск новичка-центрального защитника — напомню, из-за травм выбыли Жиго (6 месяцев) и Кутепов (2 месяца) — остались сутки, поскольку до 14 сентября включительно клуб должен подать заявление в комитет РФС по статусу игроков на дозаявку новичка вне пределов трансферного окна.

Срыв перехода Терри серьезно осложнил ситуацию для Карреры. И исходя из слов Массимо становится понятно, что рассчитывать главному тренеру красно-белых предстоит на внутренние ресурсы клуба. В его распоряжении из опытных центральных защитников лишь двое — Джикия и Боккетти.

— У «Спартака» остались сутки на то, чтобы найти защитника-свободного агента и успеть запустить документооборот по трансферу. Команде нужен еще один центральный защитник или вы рассчитываете на молодежь?

— Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи.

Только два центральных защитника — Георгий Джикия (слева) и Сальваторе Боккетти (справа), не считая молодежи, остались в распоряжении Массимо Карреры | Источник: Спорт-Экспресс

— Терри в «Спартаке» — что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

— Выбрал Джона, потому что был уверен — он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте (экс-главный тренер «Челси», с которым Массимо работал долгое время в «Ювентусе» и сборной Италии. — Прим. «СЭ»). Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

— Неприход Терри, учитывая всю ситуацию на позиции центрального защитника, — трагедия?

— Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее.

— Для вас понятны причины его отказа от перехода — все-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определенные жертвы?

— Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определенных моментах сделать выбор еще сложнее.

Кто заменит Жиго и Кутепова?