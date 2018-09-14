«Локомотив» сыграет с «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

О том, что действующий чемпион страны переживает игровой кризис, на сегодняшний день говорят многие поклонники футбола. Несмотря на впечатляющую трансферную кампанию, подопечные Юрия Семина в первых трех турах смогли набрать только два очка: железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (0:0), проиграв в гостях набравшему ход «Оренбургу» (0:1).

В следующих двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Локомотива» смогли существенно поправить свое положение и приблизиться к зоне еврокубков. Москвичи одержали выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), а на домашнем стадионе обыграли испытывающий финансовые трудности махачкалинский «Анжи» (2:1). Однако затем снова последовало поражение — в гостях от «Краснодара» (1:2).

В среду пресс-служба железнодорожников сообщила ТАСС, что Федор Смолов — одно из главных приобретений летнего трансферного окна — восстановился от повреждения, полученного в прошлом матче, и тренировался в общей группе без ограничений.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.

«Динамо» постарается взять реванш

Подопечные Дмитрия Хохлова начали сезон практически так же неудачно, как и железнодорожники. В первых трех турах «Динамо» набрало три очка, сыграв вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), казанским «Рубином» (1:1) и екатеринбургским «Уралом» (1:1). В последующих встречах «Динамо» заработало шесть очков, обыграв «Уфу», в качестве приоритета поставившую на тот момент еврокубковые матчи, со счетом 3:0 и «Оренбург» (2:0). Уступили бело-голубые только «Спартаку» (1:2).

К гостевому матчу с «Локомотивом» динамовцы подходят на седьмом месте, имея в своем активе девять очков. Среди травмированных в составе команды значатся защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

«Локомотив» и «Динамо» сыграют 53-й матч в рамках чемпионатов России. На счету «Локомотива» 24 победы, у «Динамо» — 14, еще 14 встреч завершилось вничью. У динамовцев есть шанс взять реванш за два поражения в сезоне-2017/18, в котором бело-голубые уступили сначала в гостях со счетом 0:3, а затем проиграли дома — 0:4. Общая безвыигрышная серия «Динамо» в матчах с железнодорожниками длится с 9 марта 2013 года.