Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Десна
Арсенал К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дриусси рассказал, как Манчини смог вывести его из себя

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в эксклюзивном интервью «СЭ» сказал, что не стоит возлагать всю ответственность за неудачи команды в прошлом сезоне на бывшего главного тренера Роберто Манчини.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Под руководством итальянского специалиста команда заняла пятое место в чемпионате России и в третий раз подряд не смогла пробиться в число участников Лиги чемпионов.

— В чем причина неудачного выступления «Зенита» в прошлом сезоне после зимнего перерыва?

— Мы много обсуждали это с партнерами по команде и сотрудниками клуба, и все говорили, что в последние два-три года происходит одно и то же: сперва все здорово, в сезон «Зенит» входит на всех парах, а во второй половине начинается спад. Поэтому сейчас мы должны сохранить стабильность до самого финиша и побеждать в каждом матче, чтобы выполнить задачу, к которой все стремимся — выиграть золото и попасть в Лигу чемпионов. Команда с такими футболистами этого заслуживает.

Читайте также
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Уже пошли знакомые оправдания

— Какая доля вины в прошлогоднем провале Роберто Манчини?

— Возможно, были какие-то ошибки с его стороны в планировании матчей, но мне не хотелось бы бросать камни в тренера, потому что за результат отвечает команда. Мы все должны критично оценить свое выступление в прошлом году и признать, что были не на высоте, что оказались не готовы побороться за победу.

— Какие отношения сложились между вами и Манчини?

— Хорошие. Я благодарен ему за то, что он обратил на меня внимание, пригласил в «Зенит». Но, разумеется, от такого большого специалиста как он всегда ожидаешь большего.

— В апреле он сказал, что разочарован вами. Вас это мотивировало или настроило против него?

— В первый момент, когда я узнал об этом, то вышел из себя — ведь он никогда не говорил мне ничего подобного в личных беседах. Потом, остыв, я много думал, почему он так сказал? Очевидно, что каждому игроку будет неприятно узнать подобное мнение тренера из прессы, но это его дело. Я не буду в ответ говорить что-то плохое про него — никогда так не поступал и не поступлю, это не мой стиль. Я лишь делаю свою работу на поле вместе с партнерами по команде. Живу сегодняшним моментом и не держу в голове то, что случилось в прошлом.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Спартак" остался без Кутепова
Терри дали визу. Дадут ли еще миллион
«Локомотив» сыграет с «Динамо» в матче седьмого тура РПЛ
Винер-Усманова прокомментировала скандал с лентой Авериной на ЧМ
«Металлург» нанес «Авангарду» первое поражение в чемпионате КХЛ
Арабский шейх обогнал Абрамовича по объему инвестиций в АПЛ
Каррера высказал свое видение ситуации с трансфером Терри
Финалист Кубка Стэнли хочет подписать лучшего нападающего КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь