Дриусси рассказал, как Манчини смог вывести его из себя

Источник: РИА "Новости"

Под руководством итальянского специалиста команда заняла пятое место в чемпионате России и в третий раз подряд не смогла пробиться в число участников Лиги чемпионов.

— В чем причина неудачного выступления «Зенита» в прошлом сезоне после зимнего перерыва?

— Мы много обсуждали это с партнерами по команде и сотрудниками клуба, и все говорили, что в последние два-три года происходит одно и то же: сперва все здорово, в сезон «Зенит» входит на всех парах, а во второй половине начинается спад. Поэтому сейчас мы должны сохранить стабильность до самого финиша и побеждать в каждом матче, чтобы выполнить задачу, к которой все стремимся — выиграть золото и попасть в Лигу чемпионов. Команда с такими футболистами этого заслуживает.

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— Какая доля вины в прошлогоднем провале Роберто Манчини?

— Возможно, были какие-то ошибки с его стороны в планировании матчей, но мне не хотелось бы бросать камни в тренера, потому что за результат отвечает команда. Мы все должны критично оценить свое выступление в прошлом году и признать, что были не на высоте, что оказались не готовы побороться за победу.

— Какие отношения сложились между вами и Манчини?

— Хорошие. Я благодарен ему за то, что он обратил на меня внимание, пригласил в «Зенит». Но, разумеется, от такого большого специалиста как он всегда ожидаешь большего.

— В апреле он сказал, что разочарован вами. Вас это мотивировало или настроило против него?