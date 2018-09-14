Как провели паузу на сборные топ-клубы РПЛ
Все новости — в одном тексте.
Все новости — в одном тексте.
В соцсетях подвели итоги голосования болельщиков на тему звания лучшего игрока августа. С огромным отрывом (в 30%) победил Гжегож Крыховяк.
За перерыв от травмы оправился Фёдор Смолов. Ожидается, что теперь он сможет сыграть с «Динамо». С новичком «Локо» связана ещё одна добрая история. Стало известно, что он оплатил аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями на год вперёд.
Также клуб подвёл итоги абонементной программы. Минувшим летом было продано 5849 абонементов. Прошлогодний результат превзойдён вдвое. «Локо» не останавливается — перед ближайшей игрой выступит Noize MC.
Помимо РПЛ в клубе вовсю готовятся к Лиге чемпионов. Проморолик в порядке!
Пауза для «армейцев» началась с грустной новости. Кристиан Бистрович, получивший травму в последней игре, прошёл медобследование. По его итогам стало понятно, что он повредил связки правого голеностопного сустава. Теперь он пропустит старт команды в Лиге чемпионов.
ЦСКА отметил годовщину проведения первой игры на своём стадионе. Но проводить матчи ЛЧ он будет в «Лужниках». Таким образом клуб намерен заработать дополнительные средства. В УЕФА уже подтвердили получение заявки. Также
В течение перерыва клуб провёл товарищескую игру с тульским «Арсеналом». В ней дебютировал японец Нисимура. Результативными действиями в этой игре он не отметился, а ЦСКА проиграл 1:2. Правда, в составе не было нескольких важных игроков.
Трансферная сага с участием Джона Терри — главная тема последних дней. Англичанин прошёл медосмотр, но после долгих раздумий решил отказаться от предложения. А «Спартак» остался без столь нужного центрального защитника.
Ещё одна тема, которая взбудоражила болельщиков, — интервью Карреры итальянским СМИ. В нём он заявил, что не сможет отказать «Аталанте», если вдруг получит от неё предложение. Спокойно — тренер уточнил, что в ближайшие пару лет об этом речи не пойдёт. Тем не менее без потерь не обошлось — клуб покинул технический директор Юхан Гераскин. Свой пост он занимал с лета 2014-го.
Как и в случае с другими клубами, стал известен состав заявки клуба на Лигу Европы. В него вошли Роман Ерёменко и Максименко с Ломовицким (последние — в списке B). А ещё «Спартак», как и ЦСКА, отметил годовщину первого матча на новой арене.
С питерским клубом связано два главных инфоповода.
Гол Себастьяна Дриусси принёс «Зениту» победу (1:0), а Аршавина ожидаемо тепло встретили свои фаны. Посмотрите, какой милый эпизод случился перед этой игрой.
Артёма Дзюбу тем временем признали лучшим футболистом «Зенита» в августе. И человеком года по версии журнала GQ.
Меньше всего интересного в эти дни случилось в Краснодаре. Клуб тоже объявил лучшего игрока месяца, которым стал вратарь Станислав Крицюк.
Основные события, связанные с клубом, развернулись за пределами города. Прежде всего это капитанство Юрия Газинского в сборной России, которое для многих стало сюрпризом.
Плюс получение Андреасом Гранквистом награды от РФС.