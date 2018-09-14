Как провели паузу на сборные топ-клубы РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»

В соцсетях подвели итоги голосования болельщиков на тему звания лучшего игрока августа. С огромным отрывом (в 30%) победил Гжегож Крыховяк.

За перерыв от травмы оправился Фёдор Смолов. Ожидается, что теперь он сможет сыграть с «Динамо». С новичком «Локо» связана ещё одна добрая история. Стало известно, что он оплатил аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями на год вперёд.

Также клуб подвёл итоги абонементной программы. Минувшим летом было продано 5849 абонементов. Прошлогодний результат превзойдён вдвое. «Локо» не останавливается — перед ближайшей игрой выступит Noize MC.

Помимо РПЛ в клубе вовсю готовятся к Лиге чемпионов. Проморолик в порядке!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wX5QHDxo9m0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА

Пауза для «армейцев» началась с грустной новости. Кристиан Бистрович, получивший травму в последней игре, прошёл медобследование. По его итогам стало понятно, что он повредил связки правого голеностопного сустава. Теперь он пропустит старт команды в Лиге чемпионов.

ЦСКА отметил годовщину проведения первой игры на своём стадионе. Но проводить матчи ЛЧ он будет в «Лужниках». Таким образом клуб намерен заработать дополнительные средства. В УЕФА уже подтвердили получение заявки. Также из-за еврокубков ЦСКА перенёс матч Кубка России с «Тюменью», который теперь состоится 10 октября.

В течение перерыва клуб провёл товарищескую игру с тульским «Арсеналом». В ней дебютировал японец Нисимура. Результативными действиями в этой игре он не отметился, а ЦСКА проиграл 1:2. Правда, в составе не было нескольких важных игроков.

«Спартак»

Трансферная сага с участием Джона Терри — главная тема последних дней. Англичанин прошёл медосмотр, но после долгих раздумий решил отказаться от предложения. А «Спартак» остался без столь нужного центрального защитника.

Ещё одна тема, которая взбудоражила болельщиков, — интервью Карреры итальянским СМИ. В нём он заявил, что не сможет отказать «Аталанте», если вдруг получит от неё предложение. Спокойно — тренер уточнил, что в ближайшие пару лет об этом речи не пойдёт. Тем не менее без потерь не обошлось — клуб покинул технический директор Юхан Гераскин. Свой пост он занимал с лета 2014-го.

Как и в случае с другими клубами, стал известен состав заявки клуба на Лигу Европы. В него вошли Роман Ерёменко и Максименко с Ломовицким (последние — в списке B). А ещё «Спартак», как и ЦСКА, отметил годовщину первого матча на новой арене.

«Зенит»

С питерским клубом связано два главных инфоповода. Во-первых, подписание Клаудио Маркизио свободным агентом. По некоторым данным, окончательное решение по итальянцу созрело после игры со «Спартаком» — руководство осознало необходимость усиления.

Во-вторых, проведение товарищеского матча с «Кайратом» на домашнем стадионе. Понятно, что главной интригой был редкий приезд Андрея Аршавина в Санкт-Петербург. И да, в той же игре болельщикам представили Маркизио.

Гол Себастьяна Дриусси принёс «Зениту» победу (1:0), а Аршавина ожидаемо тепло встретили свои фаны. Посмотрите, какой милый эпизод случился перед этой игрой.

Артёма Дзюбу тем временем признали лучшим футболистом «Зенита» в августе. И человеком года по версии журнала GQ.

«Краснодар»

Меньше всего интересного в эти дни случилось в Краснодаре. Клуб тоже объявил лучшего игрока месяца, которым стал вратарь Станислав Крицюк.

Основные события, связанные с клубом, развернулись за пределами города. Прежде всего это капитанство Юрия Газинского в сборной России, которое для многих стало сюрпризом.