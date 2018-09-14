Президент «Урала»: Погребняк станет хорошим наставником для молодых футболистов

«Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку- наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен», — сказал Иванов.

Он добавил, что команде был нужен опытный нападающий. «У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли», — подчеркнул президент «Урала».

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев. При этом Погребняк может вернуться к тренировкам в общей группе уже в октябре.