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12:55 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала»: Погребняк станет хорошим наставником для молодых футболистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал», станет хорошим наставником для молодых игроков команды. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент клуба Григорий Иванов.

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«Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку- наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен», — сказал Иванов.

Он добавил, что команде был нужен опытный нападающий. «У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли», — подчеркнул президент «Урала».

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев. При этом Погребняк может вернуться к тренировкам в общей группе уже в октябре.

С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.

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