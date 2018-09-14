Президент «Урала»: Погребняк станет хорошим наставником для молодых футболистов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской
«Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим
Он добавил, что команде был нужен опытный нападающий. «У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли», — подчеркнул президент «Урала».
В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев. При этом Погребняк может вернуться к тренировкам в общей группе уже в октябре.
С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб