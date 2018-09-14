«Спартак». Вся надежда на пионеротряд

Источник: Спорт-Экспресс

У красно-белых есть только один день, чтобы успеть внести в заявку футболиста, который заменит в центре обороны травмированного Самюэля Жиго. Но Массимо Каррера сказал, что делать этого клуб не станет.

Официально трансферное окно захлопнулось в ночь на 1 сентября, но форточка была приоткрыта еще две недели. За это время можно было успеть подписать договор со свободным агентом и внести его в заявку. Так «Зенит» сделал с Маркизио. Так должен был поступить «Спартак» с Джоном Терри.

Но Терри передумал — и уже не важно, по каким мотивам, важно, когда было сказано «нет». Всего за два дня до 14 сентября. Джон поступил честно, никаких претензий, но он оставил «Спартаку» на поиски замены катастрофически мало времени — четверг и пятницу.

Конечно, искать надо было раньше. И хотелось верить, что план Б есть, было бы странно тратить все силы на уговоры Терри и не позаботиться о страховке. Однако запасных вариантов не оказалось.

«Спартак» продолжит сезон с теми, кто есть, и это будет очень серьезное испытание для Карреры, как бы он сейчас ни бодрился.

Красно-белые впервые за долгое время оказались в ситуации, когда трансфер нужен не для усиления или разнообразия. Условно говоря, не Луан. Это должен был быть экстренный трансфер — закрыть позицию. Ведь кроме Боккетти и Джикии играть в основном составе в центре обороны некому.

Что ж, такие ситуации — шанс для молодых. Вы уже знаете эти фамилии — Мамин, Гапонов, Лихачев, ребята из «Спартака-2». Каррере известны их возможности. Пора бы познакомиться и широкому кругу болельщиков, верно? И, кстати, Леонид Федун может справедливо заметить, что для того он и создавал академию и фарм-клуб, чтобы те в сложные моменты подставляли плечо. Пионеротряд, вся надежда на тебя.

Но что-то мне подсказывает, что молодых футболистов к основе подтягивают по-другому. Не кидают в воду — выплывет/ не выплывет, а смотрят по готовности. Нет, это тоже метод, но очень легко испортить парням карьеру. Футбол — не кино, чудес не бывает на долгой дистанции, и если ты объективно не готов, это рано или поздно проявится. Например, в дерби с ЦСКА.

У ребят интересное время сейчас будет. Хоть очень непростое. Вот только работа селекционеров — не кивать на «Спартак-2» (так ведь можно не покупать вообще никого), а выполнять задачи совдира и тренерского штаба. Задача была очевиднее некуда — найти центрального защитника. И пауза на матчи сборных подоспела как раз вовремя.

Конечно, у «Спартака» еще есть сутки. Если вы читаете этот текст утром, даже меньше. Каррера сказал — приобретений не будет. Но вдруг? Теоретически-то шансы остаются.

На всякий случай мы еще раз прикинули разные варианты — как внутренние, так и внешние. На рынке остаются свободные агенты. Почему не кто-то из них? Когда после травмы Жиго мы написали, что свободен Терри, люди тоже смеялись. А вот ведь — не так уж и смешно оказалось.