Матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября
ТАСС, 14 сентября. Матч девятого тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и московским ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября. Об этом сообщает
ТАСС, 14 сентября. Матч девятого тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и московским ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября. Об этом сообщает
Встреча должна была пройти в субботу (14:00 мск). Теперь матч состоится в пятницу (17:30 мск).
ЦСКА обратился в РПЛ с просьбой внести изменения в календарь в связи с участием клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.
В связи с переносном данной встречи также изменены даты проведения двух других матчей «Оренбурга». Игра 1/16 финала Олимп — Кубка России против барнаульского «Динамо» перенесена с 26 на 25 сентября. Матч восьмого тура РПЛ с грозненским «Ахматом» пройдет 22 сентября, изначально он был назначен на 24 сентября.
ЦСКА 23 сентября на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ. 2 октября команда дома сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».