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16:46 (мск), источник: ТАСС

Матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября

ТАСС, 14 сентября. Матч девятого тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и московским ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти в субботу (14:00 мск). Теперь матч состоится в пятницу (17:30 мск).

ЦСКА обратился в РПЛ с просьбой внести изменения в календарь в связи с участием клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

В связи с переносном данной встречи также изменены даты проведения двух других матчей «Оренбурга». Игра 1/16 финала Олимп — Кубка России против барнаульского «Динамо» перенесена с 26 на 25 сентября. Матч восьмого тура РПЛ с грозненским «Ахматом» пройдет 22 сентября, изначально он был назначен на 24 сентября.

ЦСКА 23 сентября на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ. 2 октября команда дома сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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