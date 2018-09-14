Матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября

Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти в субботу (14:00 мск). Теперь матч состоится в пятницу (17:30 мск).

ЦСКА обратился в РПЛ с просьбой внести изменения в календарь в связи с участием клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

В связи с переносном данной встречи также изменены даты проведения двух других матчей «Оренбурга». Игра 1/16 финала Олимп — Кубка России против барнаульского «Динамо» перенесена с 26 на 25 сентября. Матч восьмого тура РПЛ с грозненским «Ахматом» пройдет 22 сентября, изначально он был назначен на 24 сентября.