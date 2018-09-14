«Динамо» огласило стартовый состав на игру с «Локомотивом»

Состав «Динамо»: Антон Шунин, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Себастьян Хольмен, Жоаозиньо, Константин Рауш, Фёдор Черных, Абдул Теттех, Мигел Кардозу, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.



Ранее стал известен состав «Локомотива», в котором не нашлось места полузащитнику Джефферсону Фарфану и нападающему Фёдору Смолову.



Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в Москве на стадионе «Локомотив». Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.