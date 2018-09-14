Семак: Об интересе «Зенита» узнал исключительно из прессы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в минувшее межсезонье возглавил клуб из
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в минувшее межсезонье возглавил клуб из
«Как узнал об интересе «Зенита»? Исключительно из прессы изначально. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович хочет встретиться и поговорить.
Это был разговор исключительно гипотетического плана, разговор человека, который любит «Зенит», с человеком, который тренирует «Уфу» и играл в «Зените». Не более того. Потом я узнал, что состоялся совет директоров. Мы расстались, я уехал в Уфу, начал программу по подготовке к следующему сезону, мы начали готовиться к отпуску с семьёй, уже собирались
Буквально за день до подписания контракта мне позвонили и сказали, что у меня есть два часа подумать. Предложение опять же не носило конкретного характера, это было предложение ещё раз прилететь и поговорить с Алексеем Борисовичем более предметно. И уже после этого разговора предполагалось поставить или не поставить визу. Мы вечером всей семьёй собрались подумать, два часа поговорили, и я решил слетать и послушать, что меня ждёт, — приводит слова Семака «Фонтанка».