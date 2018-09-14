Семак: Об интересе «Зенита» узнал исключительно из прессы

Источник: РИА "Новости"

«Как узнал об интересе «Зенита»? Исключительно из прессы изначально. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович хочет встретиться и поговорить.

Это был разговор исключительно гипотетического плана, разговор человека, который любит «Зенит», с человеком, который тренирует «Уфу» и играл в «Зените». Не более того. Потом я узнал, что состоялся совет директоров. Мы расстались, я уехал в Уфу, начал программу по подготовке к следующему сезону, мы начали готовиться к отпуску с семьёй, уже собирались куда-то ехать. Была ещё пара звонков, без конкретики, просто на тему «есть вариант продолжения работы в “Зените”, было бы интересно, если бы, было бы возможно бы». Мой ответ был простой: будет конкретное предложение — будем конкретно разговаривать.