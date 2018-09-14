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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок

Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось.

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Источник: РИА "Новости"

Концерты перед играми «Локомотива» веселее футбола

С нового сезона «Локо» повышает уровень узнаваемости музыкантов, которые разогревают зрителей до матча. Организовать выступление Noize MC перед «Динамо» — крутая идея, так как сама игра проходила вечером в пятницу. При других раскладах болельщики могли выбрать другой вариант отдыха перед выходными. Но концерт узнаваемого артиста со своей большой аудиторией был отличным мотивом не только приехать на футбол, но сделать это пораньше. Музыканта поначалу смущала пассивность публики, но старые треки и фристайл помогли раскачать толпу.

Концерт в итоге получился бодрее самой игры. Не помог даже быстрый гол гостей. Команды в основном боролись в центре поля, не делая рискованные передачи вперед. 17 тысяч зрителей время от времени впадали в спячку.

Смолов — теперь любимый игрок болельщиков

Источник: РИА "Новости"

Фёдор Смолов не играл против «Динамо» с первых минут, и у этого минимум две причины. Во-первых, нападающий все еще не до конца набрал форму после повреждения. Во-вторых, неожиданно вспомнили о его дисквалификации на еврокубки. Со времен «Краснодара» у Федора была непогашенная дисквалификация, поэтому в Стамбуле он сыграть не сможет. В такой ситуации было полезно отработать варианты игры без него. Учитывая, что Эдер за первый тайм ничего не сделал, и что во втором тайме Смолова вернули на поле — вариант удался не особо.

Федор начал разминаться еще до перерыва, на его выход со скамейки болельщики реагировали максимально активно. Смолов поаплодировал в ответ. Когда форвард менял Эдера, было непонятно: трибуны радуются уходу португальца или выходу Смолова.

При этом лучший игрок «Локомотива» на старте сезона, конечно, не Смолов. Гжегож Крыховяк в очередном матче мега-опасно подключался к атакам и навязывал там борьбу. Немного странно называть поляка лучшим в матче, где он получил красную карточку. Оба фола не были жестокими, но теперь «Локомотив» остался без Крыховяка на матч с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

Из важнейшего: после удаления Крыховяка на поле вышел Дмитрий Баринов. Трибуна фанатов «Локомотива» тут же зарядила «Я никогда не устану повторять».

Мигел Кардозу забил за «Динамо» в дебютном матче

Шесть минут понадобилось португальскому новичку Мигелу, чтобы забить свой первый гол за «Динамо». Максимально ему в этом помогли соперники: никто из опорников «Локо» не опустился глубже, и против Кардосо играть было некому.

Источник: РИА "Новости"

Португальца подписали в последний день трансферного окна. Дмитрий Хохлов тогда заметил, что главные качестве новичка: быстрый, техничный и командный. Кроме гола португалец толком не проявил себя. Но в целом давление на свой фланг он оказывал сильно больше игравшего на противоположном краю Фёдора Черных.

Локомотив 1:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
14.09.2018, 19:30 Зрители: 17023 основной раунд: 7-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Хохлов
Голы
32′ Антон Миранчук 11
9 Мигел Кардозу (К. Рауш, А. Тетте) 5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Фернандеш 4
38′ 66′ Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
46′ Антон Миранчук 11
Джефферсон Фарфан 8
71′ Алексей Миранчук 59
72′ Дмитрий Баринов 6
46′ Эдер 24
Федор Смолов 9
1 Антон Шунин (к)
3 Себастьян Хольмен
34 Константин Рауш
4 Владимир Рыков
9 Мигел Кардозу
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
48 Евгений Луценко
5 Абдул Азиз Тетте
44 Тони Шуньич 90′
11 Иван Темников
10 Федор Черных 58′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 75′
7 Евгений Марков
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
11 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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