«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок

Источник: РИА "Новости"

Концерты перед играми «Локомотива» веселее футбола

С нового сезона «Локо» повышает уровень узнаваемости музыкантов, которые разогревают зрителей до матча. Организовать выступление Noize MC перед «Динамо» — крутая идея, так как сама игра проходила вечером в пятницу. При других раскладах болельщики могли выбрать другой вариант отдыха перед выходными. Но концерт узнаваемого артиста со своей большой аудиторией был отличным мотивом не только приехать на футбол, но сделать это пораньше. Музыканта поначалу смущала пассивность публики, но старые треки и фристайл помогли раскачать толпу.

Концерт в итоге получился бодрее самой игры. Не помог даже быстрый гол гостей. Команды в основном боролись в центре поля, не делая рискованные передачи вперед. 17 тысяч зрителей время от времени впадали в спячку.

Смолов — теперь любимый игрок болельщиков

Источник: РИА "Новости"

Фёдор Смолов не играл против «Динамо» с первых минут, и у этого минимум две причины. Во-первых, нападающий все еще не до конца набрал форму после повреждения. Во-вторых, неожиданно вспомнили о его дисквалификации на еврокубки. Со времен «Краснодара» у Федора была непогашенная дисквалификация, поэтому в Стамбуле он сыграть не сможет. В такой ситуации было полезно отработать варианты игры без него. Учитывая, что Эдер за первый тайм ничего не сделал, и что во втором тайме Смолова вернули на поле — вариант удался не особо.

Федор начал разминаться еще до перерыва, на его выход со скамейки болельщики реагировали максимально активно. Смолов поаплодировал в ответ. Когда форвард менял Эдера, было непонятно: трибуны радуются уходу португальца или выходу Смолова.

При этом лучший игрок «Локомотива» на старте сезона, конечно, не Смолов. Гжегож Крыховяк в очередном матче мега-опасно подключался к атакам и навязывал там борьбу. Немного странно называть поляка лучшим в матче, где он получил красную карточку. Оба фола не были жестокими, но теперь «Локомотив» остался без Крыховяка на матч с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

Из важнейшего: после удаления Крыховяка на поле вышел Дмитрий Баринов. Трибуна фанатов «Локомотива» тут же зарядила «Я никогда не устану повторять».

Мигел Кардозу забил за «Динамо» в дебютном матче

Шесть минут понадобилось португальскому новичку Мигелу, чтобы забить свой первый гол за «Динамо». Максимально ему в этом помогли соперники: никто из опорников «Локо» не опустился глубже, и против Кардосо играть было некому.

Источник: РИА "Новости"