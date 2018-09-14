«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок
Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось.
Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось.
С нового сезона «Локо» повышает уровень узнаваемости музыкантов, которые разогревают зрителей до матча. Организовать выступление Noize MC перед «Динамо» — крутая идея, так как сама игра проходила вечером в пятницу. При других раскладах болельщики могли выбрать другой вариант отдыха перед выходными. Но концерт узнаваемого артиста со своей большой аудиторией был отличным мотивом не только приехать на футбол, но сделать это пораньше. Музыканта поначалу смущала пассивность публики, но старые треки и фристайл помогли раскачать толпу.
Концерт в итоге получился бодрее самой игры. Не помог даже быстрый гол гостей. Команды в основном боролись в центре поля, не делая рискованные передачи вперед. 17 тысяч зрителей время от времени впадали в спячку.
Фёдор Смолов не играл против «Динамо» с первых минут, и у этого минимум две причины.
Федор начал разминаться еще до перерыва, на его выход со скамейки болельщики реагировали максимально активно. Смолов поаплодировал в ответ. Когда форвард менял Эдера, было непонятно: трибуны радуются уходу португальца или выходу Смолова.
При этом лучший игрок «Локомотива» на старте сезона, конечно, не Смолов. Гжегож Крыховяк в очередном матче
Из важнейшего: после удаления Крыховяка на поле вышел Дмитрий Баринов. Трибуна фанатов «Локомотива» тут же зарядила «Я никогда не устану повторять».
Шесть минут понадобилось португальскому новичку Мигелу, чтобы забить свой первый гол за «Динамо». Максимально ему в этом помогли соперники: никто из опорников «Локо» не опустился глубже, и против Кардосо играть было некому.
Португальца подписали в последний день трансферного окна. Дмитрий Хохлов тогда заметил, что главные качестве новичка: быстрый, техничный и командный. Кроме гола португалец толком не проявил себя. Но в целом давление на свой фланг он оказывал сильно больше игравшего на противоположном краю Фёдора Черных.
|Юрий Семин
|Дмитрий Хохлов
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)