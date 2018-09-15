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16:12 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Казанский «Рубин» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на шестой минуте забил Дмитрий Полоз. «Рубин» не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три ничьи, одна победа).

В турнирной таблице «Рубин» занимает пятое место, набрав 10 очков, «Енисей» с пятью очками идет 13-м.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Енисей» примет екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 22 сентября.

Рубин 1:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
15.09.2018, 14:00 Зрители: 8903 основной раунд: 7-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Дмитрий Аленичев
Голы
6′ Дмитрий Полоз (С. Азмун) 10
Составы
Иван Коновалов 23
69′ Владимир Гранат 14
65′ Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Игорь Коновалов 15
Павел Могилевец 18
Руслан Камболов 88
86′ Хорен Байрамян 19
Виталий Устинов 91
72′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
79′ Сердар Азмун 20
Вячеслав Подберезкин 7
55 Давид Юрченко (к)
63 Али Гаджибеков
33 Петар Занев
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич 40′
10 Михаил Комков
14 Максим Семакин
8 Фегор Огуде 50′
5 Павел Комолов 77′
48 Александр Кутьин
7 Александр Зотов 57′
11 Артур Саркисов
77 Михаил Костюков 46′
91 Марко Обрадович
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
4 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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