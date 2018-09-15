«Рубин» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 15 сентября. Казанский «Рубин» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 15 сентября. Казанский «Рубин» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на шестой минуте забил Дмитрий Полоз. «Рубин» не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три ничьи, одна победа).
В турнирной таблице «Рубин» занимает пятое место, набрав 10 очков, «Енисей» с пятью очками идет 13-м.
В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Енисей» примет екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 22 сентября.
|Курбан Бердыев
|Дмитрий Аленичев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|4
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)